Hellblade 2, disponibili da ora il pre-load e gli orari di sblocco

Hellblade 2 sta per arrivare finalmente su Xbox Series X e PC e, nel silenzio più totale dal punto di vista comunicativo, Ninja Theory e Microsoft hanno reso disponibile da oggi il pre-load del titolo e gli orari in cui verrà sbloccato ufficialmente.

Il pre-load era in realtà apparso già più di un mese fa, ma si trattava di uno strano errore per cui era possibile iniziare a scaricare Hellblade 2 ma solo per una manciata di GB e niente più.

Ora, come riporta Ninja Theory sui social, Hellblade 2 può già essere scaricato sua su console che su PC, per chi ha già preacquistato il gioco oppure è abbonato a Game Pass (potete farlo al volo tramite Amazon).

Se state aspettando di vivere la nuova avventura di Senua, ecco quando potrete cominciare a farlo:

Hellblade 2 sarà disponibile ufficialmente dal 21 maggio alle ore 10:00 italiane, e il pre-load ci fornisce anche le informazioni per quanto riguarda il peso del gioco.

Hellblade 2 su PC tramite Xbox Store pesa 38.52 GB, mentre la versione Xbox Series X è un po' più grande e richiederà 40.33 GB. Al momento non è chiaro quanto sia pesante il download su Xbox Series S.

Tra questi GB c'è anche la modalità fotografica, che Ninja Theory ha svelato di recente al posto di mostrare anche il minimo dettaglio di gameplay di uno dei videogiochi più attesi dell'anno, soprattutto dalla community Xbox.

La stessa community che, vedendo cosa sta accadendo in casa Xbox ultimamente, sta esortando le persone a comprare Hellblade 2 su Steam invece che giocarlo su Game Pass, così da supportare direttamente Ninja Theory e il loro massiccio lavoro.

Vedremo tra pochi giorni, dal 21 maggio, se Hellblade 2 alla fine sarà un successo, e se prima o poi arriverà davvero anche su PS5.