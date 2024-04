Il pre-load di Hellblade 2 è già disponibile da oggi

Manca ancora un po' all'uscita di Hellblade 2 su Xbox Series X|S e PC, ma questo non vi impedisce di cominciare a fare posto nei vostri hard drive quando Senua tornerà con la sua nuova avventura.

Il 21 maggio 2024 finalmente Hellblade 2 sarà disponibile, come confermato in uno degli ultimi showcase di Xbox dopo una lunga attesa dall'annuncio originale.

Il titolo sarà disponibile sulle piattaforme Xbox e PC e, stranamente, da oggi potete già installare Hellblade 2 su questa piattaforma.

L'anticipo è decisamente considerevole visto che il titolo è in uscita tra più di un mese e mezzo, ma è sempre un ottimo momento per liberare un po' di spazio nella memoria del PC.

Spazio che non sarà nemmeno troppo perché, aggiungendo altre stranezze alle stranezze, il download disponibile in questo momento è di soli 10.12MB, che di certo non sono sufficienti a contenere un titolo del genere.

Basti guardare al solo aspetto grafico, che verrà esaltato ulteriormente dal ritorno della modalità fotografica con cui i giocatori potranno creare dei ritratti a dir poco fotorealistici, per capire che il pre-load pubblicato oggi non è assolutamente sufficiente.

E di certo non si può giustificare questo peso esiguo con la durata del gioco, più breve di quanto ci si potesse immaginare, perché si tratta comunque di ore ed ore di contenuti con questa qualità visiva.

Non è chiaro se il pre-load sia stato attivato per errore o abbia veramente senso installare una manciata di MB con mesi di anticipo, ma tant'è.

E su console, in particolare, è stato confermato che la produzione di Ninja Theory non riuscirà a mantenere gli agognati 60fps. Per chi riesce a vederli tutti, almeno.