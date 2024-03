Hellblade 2 conferma un gradito ritorno con delle foto spettacolari

Hellblade 2 è sicuramente uno dei videogiochi più attesi dell'anno, e i recenti screenshot condivisi da Ninja Theory non fanno altro che accendere ulteriormente l'hype per l'esclusiva Xbox.

Dopo una lunga attesa e tanto silenzio da parte del team di sviluppo, Hellblade 2 si prepara infatti ad arrivare sul mercato con una data di uscita che è stata confermata di recente in uno degli ultimi eventi Xbox.

Il 21 maggio 2024, infatti, l'atteso sequel sbarcherà infatti sulla piattaforma da gaming di Microsoft, e per l'occasione Ninja Theory ha condiviso sui social media qualche ora fa alcuni screenshot clamorosi che confermano il ritorno della modalità fotografica.

Come potete vedere nella condivisione che trovate qui sotto, Hellblade 2 brilla ancora di più di luce propria:

Gli screenshot sono stati infatti creati con la modalità fotografica interna al gioco e, francamente, siamo impressionati. Oltre alla composizione creata da Ninja Theory, frutto di una grande competenza senz'altro, è il dettaglio dei modelli di gioco che continua a suscitare stupore considerando che uscirà anche su console in questo stato.

E speriamo che possano placare l'animo furente dei giocatori che, alla notizia che Hellblade 2 durerà circa 8 ore, sono andato in escandescenza.

Una durata che è congeniale a ciò che il titolo vuole essere sul mercato attuale, come ha spiegato di recente Ninja Theory dichiarando:

«Se avete amato Hellblade: Senua's Sacrifice, o se vi piacciono le esperienze guidate dalla narrativa e dal coinvolgimento cinematografico, allora stiamo costruendo Hellblade II per voi.»

Vi ricordiamo che Hellblade 2 è disponibile anche gratuitamente all'interno di Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon con le card dedicate.

Anche perché il titolo di Ninja Theory arriverà solo in digitale, almeno per ora, e questa è una situazione che ha lasciato più di un interrogativo. Ve ne abbiamo parlato in uno dei nostri SpazioGames Originals, parlando anche di Alan Wake 2.