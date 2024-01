Perché Hellblade 2 sarà solo digitale e durerà 8 ore? Le parole di Ninja Theory

Dopo essere stato senza dubbio uno dei protagonisti del recente Xbox Developer Direct, Hellblade II è particolarmente chiacchierato in queste ore per via delle conferme sulla sua longevità, che sarà perfettamente in linea con quella del gioco originale, sviluppato quando Ninja Theory era ancora indipendente.

Se per qualcuno questa notizia può risultare deludente, perché poteva sembrare che sotto l'egida di Xbox Senua stesse mirando a orizzonti più ampi, per altri è invece particolarmente positiva: significa che l'esperienza di gioco non sarà snaturata per farla durare di più, nella ormai fin troppo frequente corsa ai videogiochi un tanto al chilo.

Advertisement

In qualsiasi modo la si pensi, anche la conferma della release solo digitale per il gioco, che non avrà una copia fisica, sta facendo molto parlare di sé. E, come spiegato proprio da Ninja Theory sul blog ufficiale Xbox Wire, le due cose vanno a braccetto e risalgono alla strategia adottata con il primo capitolo.

La longevità di Hellblade II e la release solo digitale

Come rimarcato durante la presentazione al Developer_Direct, sebbene ora Ninja Theory possa contare sulle forze del mondo Xbox, l'idea dietro il ritorno di Senua è molto simile a quella del gioco originale: si vuole realizzare un'opera che possa avere un impatto narrativo ed emotivo, che richiede di evitare di annacquare la vicenda.

Lo scopo, spiega il team, è quello di «creare arte capace di cambiare la vita, con tecnologie che cambiano il gioco». Un'ambizione non da poco, ma che Hellblade II sembra voler sposare in toto e che Ninja Theory ritiene di aver raggiunto con l'episodi originale:

«[Il primo Hellblade] era un gioco costruito in quello spazio che potremmo chiamare 'AAA indipendenti', dove abbiamo lavorato con spirito creativo e con l'indipendenza nello sviluppo, determinati a raggiungere quei valori produttivi spesso associati ai videogiochi AAA. Ci siamo avvantaggiati di quella libertà che è concessa alle uscite solo digitali, per creare un gioco con una longevità che sposasse perfettamente l'esperienza che avevamo in mente e che ci permettesse di venderlo a un prezzo più basso, che riflettesse la durata più breve della nostra storia. Questo insieme ci ha permesso di concentrarci su ciò che ci importava davvero: condurre i nostri fan lungo un viaggio indimenticabile nel mondo unico di Senua. E con Senua's Saga: Hellblade II, il nostro approccio è lo stesso».

L'idea del team, quindi, è quella di concentrare le forze sulla vicenda e di sposare lo stesso modello che ha portato il primo Hellblade a venire particolarmente apprezzato: durata contenuta e release digital-only (almeno inizialmente, in quel caso) per poter proporre un prezzo sufficientemente basso da non creare polemiche per la longevità. In un mondo dove la longevità, purtroppo, è ancora costretta ad andare di pari passo col costo di listino.

«Anche se oggi non siamo più uno studio indipendente» prosegue la riflessione di Ninja Theory, «il nostro spirito creativo in realtà si è rafforzato nell'unione con gli Xbox Game Studios e in questo nuovo capitolo della vita di Senua abbiamo avuto la possibilità di spingere i nostri valori produttivi verso livelli che prima non saremmo stati in grado di raggiungere. Il messaggio è che se avete amato Hellblade: Senua's Sacrifice, o se vi piacciono le esperienze guidate dalla narrativa e dal coinvolgimento cinematografico, allora stiamo costruendo Hellblade II per voi».

L'approccio dell'originale Hellblade è stato insomma mantenuto in tutto e per tutto, come conclude il post di annuncio:

«Senua's Saga: Hellblade II sarà un gioco realizzato con il cuore, simile per lunghezza al primo Hellblade, con un focus sulla narrativa, e sarà venduto solo in formato digitale a $49,99».

Vedremo quindi se il modello commerciale di Alan Wake 2, con Epic Games che in quel caso spiegò che la release digital-only fosse utile a tenere il prezzo più basso, stavolta sarà premiata dai consumatori. Che, in ogni caso, potranno accompagnare Senua nella sua lotta islandese contro i vichinghi anche su Game Pass, dove Hellblade II sarà incluso fin dal day-one del 21 maggio prossimo.