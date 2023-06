Harry Potter, disponibile il nuovo gioco gratis, da ora

Warner Bros. Games e NetEase hanno annunciato che Harry Potter: Scopri la Magia, il gioco di ruolo free-to-play con carte collezionabili ambientato nel mondo magico, è ora disponibile.

Dopo Hogwarts Legacy (che potete acquistare su Amazon a prezzo basso) gli appassionati al Wizarding World avranno di che divertirsi.

L'annuncio del gioco avvenuto solo pochi giorni fa aveva infatti messo in allerta gli aspiranti maghetti.

Come confermato via comunicato stampa, a partire da oggi i giocatori in America, Europa, Africa, Oceania e Medio oriente potranno scaricare gratuitamente il gioco dall'App Store per iOS e da Google Play per Android.

Harry Potter: Scopri la Magia è il titolo più recente rilasciato da Portkey Games, l'etichetta sotto cui sono pubblicate esperienze per dispositivi mobili e videogiochi ispirati al mondo magico in cui il giocatore è al centro di un'avventura personale. Poco sotto, il trailer ufficiale di lancio.

«Con il lancio globale di Harry Potter: Scopri la Magia stiamo collaborando con NetEase per espandere ulteriormente il mondo magico per i giocatori di tutto il mondo che utilizzano dispositivi mobili grazie allo stile grafico caratteristico del gioco e al game design coinvolgente che ha contribuito al suo successo in Cina», ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros. Games.

«Il gioco per dispositivi mobili resta una parte importante della nostra strategia e con il suo gameplay magico, Harry Potter: Scopri la Magia è stato creato specificamente per i fan come un'occasione di ulteriore crescita all'interno di uno dei nostri più grandi franchise».

«Dalle intricate meccaniche del sistema di carte collezionabili allo stile grafico del gioco, abbiamo collaborato con Warner Bros. Games su ogni aspetto dello sviluppo per garantire un adattamento autentico del mondo magico all'interno di Harry Potter: Scopri la Magia», ha dichiarato Ethan Wang, Senior Vice President di NetEase.

«Finora il gioco ha riscosso un grande successo e un'accoglienza positiva tra i giocatori attuali e ora siamo felicissimi di dare il benvenuto al pubblico globale in questo universo magico».

Ambientato dieci anni dopo la battaglia di Hogwarts, i giocatori vivranno tutti i tratti caratteristici dell'educazione dei maghi e si immergeranno in un'affascinante storia nuova, che contiene sia volti noti della saga originale, sia nuovi personaggi.

Man mano che avanzano, gli utenti impareranno incantesimi da lanciare in forma di carte e dovranno sfruttare questi incantesimi, elaborare strategie uniche e formare combinazioni vincenti, sfidando altri giocatori a duello e padroneggiando la magia in un viaggio magico.

Restando in tema, per festeggiare il lancio su PS4 e Xbox One, è stato da poco rilasciato un mega aggiornamento per Hogwarts Legacy con oltre 500 fix: leggi tutti i dettagli nella notizia.

Ma non solo: Avalanche Software ha anche già svelato di essere al lavoro su un nuovo tripla-A per console non ancora annunciato ma che potrebbe essere proprio il sequel di Hogwarts Legacy.