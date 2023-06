Harry Potter torna in un nuovo gioco gratis e l'uscita è vicina

Warner Bros. Games e NetEase, Inc. hanno annunciato che Harry Potter: Scopri la Magia sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 27 giugno 2023.

Dopo il successo di Hogwarts Legacy (che potete acquistare su Amazon a prezzo davvero basso) gli appassionati al Wizarding World ne vogliono ancora.

I publisher hanno presentato un nuovo trailer di gioco che mostra le avventure che i giocatori affronteranno nel contesto di una storia inedita, ambientata dieci anni dopo la Battaglia di Hogwarts, il tutto impreziosito da uno splendido stile grafico davvero unico.

Questo gioco di ruolo di carte collezionabili free-to-play sarà disponibile per dispositivi Android e iOS ed è già possibile effettuare la pre-iscrizione per ricevere ricompense esclusive all'uscita del titolo.

Come spiegato via comunicato stampa, i giocatori ripercorreranno tutte le tappe fondamentali di uno studente di Hogwarts, come l'assegnazione a una Casa, le lezioni con professori nuovi e noti, l'esplorazione della Foresta Proibita, le serate con gli amici nella Sala da ballo e molto altro ancora.

Man mano che avanzano, i giocatori impareranno incantesimi da lanciare in forma di carte. I giocatori dovranno capire come controllare questi incantesimi, elaborare strategie uniche e formare combinazioni vincenti (imparando cosa sia meglio lanciare e quando), mentre si cimentano in prove sempre più ardue, sfidando altri giocatori a duello e padroneggiando la magia in un glorioso viaggio magico tutto loro. Poco sopra, trovate anche il trailer ufficiale.

