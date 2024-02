Halo arriverà su PlayStation? Difficile, ma i fan sono comunque divisi

Un recente annuncio di lavoro presso lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, lascia intendere un futuro multipiattaforma per la serie, sebbene potrebbe trattarsi di un semplice abbaglio.

La saga di Master Chief (che trovate anche su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) è del resto ancora molto amata.

Advertisement

Ora, dopo che il team cerca un candidato che aiuti a «definire, creare prototipi, validare, iterare ed evolvere i futuri giochi di Halo», in molti hanno tradotto la cosa come una mezza conferma che Halo diventerà multipiattaforma, saltando ovviamente a conclusioni affrettate.

Come riportato anche da GamingBible, i fan di Xbox sono divisi all'idea che i giochi di Halo vengano portati su PlayStation: alcuni accolgono con favore la fine dell'esclusività, mentre altri tremano al pensiero.

Recenti rapporti indicano che Xbox abbraccerà più piattaforme negli anni a venire, rendendo disponibile la sua vasta libreria di giochi sulle console PlayStation e Nintendo.

Questo include esclusive di grande impatto come Starfield e potrebbe persino estendersi al servizio di abbonamento Xbox Game Pass. Questo potrebbe valere anche per i suoi titoli storici, in particolare Gears Of War e - appunto - il franchise di Halo.

Si ritiene che un nuovo capitolo sia attualmente in fase di sviluppo con 343 Industries e che sarà presumibilmente (non è ufficiale, ribadiamo) il primo gioco della serie a essere lanciato su PlayStation 5 oltre che su Xbox Series X/S e PC.

Come si può immaginare, questo ha creato una forte divisione all'interno della community. Da un lato ci sono coloro che accolgono con favore l'idea di piattaforme multiple, dall'altro c'è chi definisce la decisione la fine di Xbox come la conosciamo e sta addirittura vendendo le proprie console in segno di protesta.

Questo si estende anche alla comunità di Halo, come si evince da un post su Reddit di "Swamp_Eyes" che chiede: «Cosa ne pensate del potenziale arrivo di Halo su PlayStation?».

Alcuni si sono opposti direttamente all'idea, con un utente che ha affermato che sarebbe «una pessima decisione strategica da parte di Microsoft. Halo è l'unico motivo per cui sono rimasto fedele a Xbox nelle ultime due generazioni».

Altri hanno scritto invece che sarebbe «un altro chiodo nella bara per la piattaforma Xbox».

Tuttavia, alcuni si sono dimostrati più aperti all'idea, come un fan che ha affermato che sarebbe "un vantaggio", in quanto ci sarebbero «più persone con cui giocare e nuove persone con cui godersi il franchise».

Domenica 4 febbraio, alcuni rapporti hanno suggerito che diversi giochi Xbox di alto profilo, tra cui Starfield e Indiana Jones, sarebbero stati rilasciati anche su PS5.

Il boss di Xbox Phil Spencer ha promesso un "aggiornamento commerciale" la prossima settimana, quindi a breve sapremo.