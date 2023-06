Halo, Xbox starebbe pensando al suo futuro

Nonostante sia andata scemando con gli anni, la passione dei fan per la saga di Halo non si è mai fermata.

Pur non raggiungendo i fasti del primo capitolo della saga sparatutto (che trovate anche su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon), il franchise è comunque ancora molto forte.

Le novità per Halo Infinite che i fan aspettavano al varco sono però state disattese, come quella cancellata del tutto, cosa questa che ha creato non poco malcontento.

Ora, però, come riportato anche da GamesRadar, sembra che Xbox non abbia dimenticato la saga di Halo e che stia pensando al suo futuro.

All'inizio di questa settimana, il capo di Xbox Phil Spencer e il boss di Xbox Game Studios Matt Booty sono apparsi su un livestream di Giant Bomb per discutere di tutto ciò che riguarda il marchio.

Booty in particolare ha lasciato intendere che, per quanto riguarda i piani per il futuro, stanno discutendo di ciò che sarà per Halo.

Anche se Booty non ha rivelato se e quali capitoli sono attualmente in lavorazione o anche solo in pre-produzione, è comunque interessante sapere che Xbox non ha accantonato Master Chief.

In effetti, Booty non cita specificamente Halo Infinite, quindi le discussioni riguardano più l'intero franchise che non solo il gioco più recente.

La speranza è che la Casa di Redmond possa fare luce sulla questione il più presto possibile, visto che si tratta comunque di una delle IP più forti in assoluto lato Xbox.

Restiamo in attesa di capire quale sarà il futuro di Halo, soprattutto in seguito ai numerosi licenziamenti adoperati da Microsoft.

343 Industries aveva provato a rassicurare gli animi, sottolineando che «Halo è qui per restare»: tuttavia, l'addio di uno dei suoi creatori storici ha comunque messo in allarme la community, soprattutto dopo la discutibile gestione di Infinite.