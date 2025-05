Half-Life 3 sarà un gran finale... sempre che esista davvero

Da un po' di tempo a questa pare è tornato a circolare in maniera massiccia il nome di Half-Life 3, al punto che cominiciamo davvero a credere che ci potranno essere degli annunci a tema prima o poi, e oggi arriva una nuova informazione sul presunto progetto di Valve.

Perché sì, dopo una vita intera di meme, la saga di Half-Life potrebbe arrivare davvero alla sua degna conclusione.

Secondo quanto riportato da ComicBook (tramite Wccftech), che cita l'insider DanielRPK, Valve avrebbe intenzione di chiudere definitivamente la serie con questo terzo episodio principale.

Tornare per poi andarsene per sempre sarebbe una power move notevole per Valve, ma ha molto senso. Una decisione che, considerando il cliffhanger drammatico con cui si era concluso Half-Life 2: Episode Two e l'enorme intervallo temporale trascorso, potrebbe rappresentare la scelta più sensata.

Anche GabeFollower, leaker generalmente affidabile quando si tratta di questioni legate a Valve, ha recentemente suggerito che la storia del gioco potrebbe risultare divisiva per la fanbase. L'idea che la serie possa terminare proprio quando finalmente sta per tornare in scena rappresenta un'ironia che non è sfuggita ai fan di lunga data.

Dalla fine del 2024 il nome di Half-Life 3 è diventato nuovamente virale, ma nel tempo sono arrivate voci di corridoio sempre più dettagliate e frequenti. Le informazioni trapelate finora suggeriscono che il titolo sarebbe attualmente in fase di playtest intensivo, con una struttura già completamente giocabile dall'inizio alla fine.

Questo indicherebbe uno stato di sviluppo avanzato, compatibile con i rumor che parlano di un possibile annuncio durante l'estate e di un lancio previsto per l'inverno.

Ora, sappiamo che queste indiscrezioni vanno prese con le proverbiali pinze. Tuttavia è altrettanto vero che quando voci del genere cominciano a moltiplicarsi così tanto è probabile che ci sia qualcosa di fondato.

C'è stato anche chi ha confermato di averci davvero lavorato, tra l'altro. Nel dubbio facciamo finta che Half-Life 3 non sia mai esistito neanche come chiacchiericcio, e chissà che Valve non ci possa davvero sorprendere con quello che sarebbe l'annuncio di una generazione o forse anche di più.