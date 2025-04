Half-Life 3 esiste davvero: un artista di Valve lo conferma

Quella di Half-Life 3 è qualcosa di simile a una storia infinita per i videogiocatori PC, capace anche di generare meme sul fatto che Valve non sappia "contare fino a 3", ma forse finalmente la situazione sembra essersi sbloccata.

Negli ultimi tempi sono infatti emerse numerose indiscrezioni e leak sul fatto che ci sarebbero già versioni in sviluppo per un terzo capitolo della saga di Gordon Freeman, addirittura entrato forse già in fase di ottimizzazione, con una conferma decisamente più significativa arrivata nelle scorse ore direttamente da un concept artist di Valve.

80 Level segnala infatti un'intervista di Evgeniy Evstratiy al podcast russo CG Voices, dove l'artista ammette di essere entrato «nella stanza dove stanno creando Half-Life 3»: parole che assumono una certa importanza, considerando che è attualmente ancora dipendente di Valve.

Lo stesso Evstratiy ammette di non essere sicurissimo di poterne parlare, ma spiega comunque di non avere effettivamente visto lo sviluppo effettivo del gioco: solo i computer, le lavagne e l'ufficio stesso dove starebbe venendo prodotto il terzo capitolo della saga.

L'artista conferma inoltre che questo non è il primo tentativo di sviluppare Half-Life 3, ma che secondo la sua opinione il fatto che lo stiano creando adesso dovrebbe "confermare" che alla fine il terzo capitolo vedrà davvero la luce.

Sebbene la fonte appaia decisamente più credibile di tante altre, come sempre devo ricordarvi che Valve non ha ancora annunciato ufficialmente l'arrivo del terzo capitolo della saga, limitandosi ad ammettere di averlo già cancellato una volta.

Pertanto vi invito come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma se non altro gli amanti della saga possono tornare a incrociare le dita con un po' più di ottimismo.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, potete supportare il nostro lavoro acquistando i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon.