Half-Life 2 ha il suo “remake” in stile Resident Evil, ed è gratis

Dopo il clamore ottenuto da Half-Life Alyx, episodio in VR uscito mesi fa su PC, la serie targata Valve di Half-Life è tornata in auge.

Half-Life 2 resta del resto il capitolo della saga di FPS più apprezzato (e che trovate anche su Amazon), tanto che i fan non hanno mai smesso di omaggiarlo.

Difatti, c’è chi ha deciso di rendere omaggio alla serie dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine del sequel davvero sorprendente.

Ora, dopo che anche l’altrettanto storico Half-Life 1 è stato da poco rilasciato come gioco per browser gratuito, grazie all’impegno di un fan, è arrivato il momento di giocare a un “remake” di H-L 2 realizzato con lo stile dei Resident Evil classici.

Come riportato anche da PC Games N, infatti, Half-Life 2 e Resident Evil sono stati fusi insieme per dare vita a un nuovo gioco horror a telecamera fissa, disponibile gratuitamente da ora.

Se avete bisogno di qualcosa per riempire il tempo che ci separa dall’uscita di Resident Evil 4, forse potreste aver trovato ciò che fa per voi.

Lost and Damned è un mod di conversione totale per Half-Life 2, che utilizza i mostri e le armi dell’FPS di Valve come base per un survival horror anni ’90 ambientato all’interno di – sì, proprio così – una vecchia villa abbandonata.

Gestione dell’inventario, mira statica e controlli tank: ogni aspetto di Half-Life 2 è stato rielaborato per dare la classica sensazione di Resident Evil. Poco sotto, potete vedere Lost and Damned in azione:

Al posto delle mostruosità del T-Virus dell’Umbrella, troviamo gli zombie headcrab tipici di Half-Life, così come invece degli spray di pronto soccorso, abbiamo quelle piccole fiale verdi di HP che si trovano nelle casse di legno dei Combine.

Lost and Damned ha persino una colonna sonora personalizzata: il tema principale, in particolare, sembra il perfetto connubio tra la martellante musica da battaglia di Half-Life 2 e la OST lo-fi del primo Resident Evil.

Creato dal modder “SellFace”, tutto ciò che serve per giocare a Lost and Damned è la propria copia di Half-Life 2 Episode Two, mentre il tutto è disponibile per il download a questo indirizzo.

Parlando di un altro progetto dei fan, tempo fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 e altrettanto interessante.

Nella recensione del remake di Resident Evil 4 pubblicata poche ore fa vi abbiamo spiegato che il gioco «riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto.»