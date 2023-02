Half-Life 1 è gratis ed è giocabile senza troppi problemi

Dopo il successo di Half-Life Alyx, episodio in VR uscito diversi mesi fa su piattaforma PC, la serie targata Valve di Half-Life è tornata sulla cresta dell’onda.

Half-Life 2 resta il capitolo della saga di FPS più apprezzato (e che trovate anche su Amazon), sebbene anche il primo capitolo è e resta una pietra miliare del genere.

Ora, mentre c’è chi ha deciso di rendere omaggio alla serie dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine del sequel davvero sorprendente, è il turno di parlare nuovamente di H-L1.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, Half-Life 1 è stato rilasciato come gioco per browser, gratuito, grazie all’impegno di un fan.

Half-Life sta per compiere 25 anni: se da un lato questo significa che il gioco appare sicuramente datato rispetto alle nuove versioni, dall’altro significa che sta diventando più facile giocare al titolo in modalità del tutto inaspettate.

L’intero gioco ha una dimensione di soli 700 MB, che è praticamente la quantità di dati che ci si aspetta dallo streaming di un semplice video ad alta definizione, o anche meno.

Difatti, un fan di Half-Life ha deciso di creare una versione giocabile attraverso il browser. L’utente Dash su Twitter ha usato il motore Xash3D per creare una versione del classico che è possibile giocare da subito su GitHub.

Per chi non lo sapesse, il motore di gioco 3D open-source Xash3D è stato creato appositamente per essere compatibile con i giochi e le mod di GoldSource.

I took Xash3D-emscripten and improved it a bit, next thing I want to add is loading game files from a local folder, give it a try! https://t.co/o9aLMHgY4m pic.twitter.com/2yX1WJWxGn — Dash (@x8BitRain) February 23, 2023

Come si legge sul sito ModDB, è stato «costruito da zero» e «supera i limiti dell’obsoleto motore GoldSource» per rendere più facile ai creatori di mod la creazione di mod di Half-Life. O, in questo caso, è servito per riversare l’intero gioco su un repository GitHub e renderlo giocabile attraverso il nostro browser.

Sul sito di Dash vi verranno presentate tre opzioni: Hazard Course carica il tutorial di Half-Life, mentre HLDM è per un deathmatch multiplayer. L’HLDM non sembra funzionare correttamente se non si accede attraverso la console e, poiché non c’è supporto multigiocatore, non c’è motivo di selezionare questa opzione. Per una “vera” partita ad Half-Life, l’opzione da scegliere è Uplink.

Insomma, che dire: DOOM con le sue mille versioni, da quelle giocabili su un telefono a disco rotante a quelle compatibili con uno scanner, ha sicuramente fatto scuola.

Parlando di altro progetti dei fan, tempo fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 e altrettanto interessante.

Pensare che, dopotutto, si è andati ancora oltre, portando il secondo capitolo della serie Valve sulla piccola (si fa per dire) Nintendo Switch.