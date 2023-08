Half-Life 2, qualcuno sta dando vita al remaster RTX

Il successo di Half-Life Alyx, il capitolo in VR uscito diversi mesi fa su PC, ha sicuramente riportato in auge la serie targata Valve di Half-Life.

Half-Life 2 resta il capitolo della saga più amato dai fan (avvistabile ancora su Amazon), tanto che i fan non hanno mai smesso di togliergli gli occhi di dosso.

Del resto, c'è chi gli ha già ampiamente reso omaggio ìdando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine davvero notevole.

Dopo che qualcuno ha realizzato un “remake” di H-L 2 realizzato con lo stile dei Resident Evil classici, è il momento di una versione ray-traced del gioco.

Come riportato anche da Polygon, Half-Life 2 riceverà un remaster sotto forma di mod, che aggiungerà al grande classico la grafica ray-traced, come annunciato da Nvidia in vista della Gamescom 2023.

Il gioco di per sé offriva progressi tecnici sbalorditivi per l'epoca, tra cui una simulazione fisica realistica integrata nel gameplay attraverso elementi come la Gravity Gun.

Non si sa ancora se questa rimasterizzazione arriverà in tempo per il 20° anniversario del gioco, a novembre 2024, visto che Nvidia ha precisato che lo sviluppo di Half-Life 2 RTX è appena iniziato.

La nuova versione è stata realizzata utilizzando RTX Remix, una piattaforma di modding progettata per consentire agli utenti di creare più facilmente rimasterizzazioni in ray-tracing di giochi classici.

RTX Remix - che Nvidia ha annunciato nel settembre 2022 - non è ancora disponibile al pubblico, ma l'azienda ha concesso l'accesso anticipato a quattro importanti team di modding di Half-Life 2, che stanno lavorando insieme sotto il nome di Orbifold Studios.

Restando in tema, l’altrettanto storico Half-Life 1 è stato da poco rilasciato come gioco per browser gratuito, davvero da non perdere.

Parlando invece di un altro fan project, mesi fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 davvero interessante.