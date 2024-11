GTA Vice City Nextgen Edition è quasi pronto

Il team di sviluppo Revolution Team ha annunciato che la mod Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition è quasi completato e dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell'anno.

Il progetto, che punta a rimasterizzare non ufficialmente il classico gioco di Rockstar Games, che trovate nella trilogia classica su Amazon, è attualmente al 95% dello sviluppo e in fase di test finale.

Già alcune settimane fa questa versione si era mostrata a confronto con l'originale, e sembrava stare venendo su davvero bene.

Insieme all'annuncio (via Wccftech), è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra il lavoro svolto finora (lo trovate poco sotto, nel consueto player dedicato), anche se manca ancora l'illuminazione degli interni che sarà presente nella versione definitiva.

Gli sviluppatori hanno riscontrato alcuni bug imprevisti da risolvere, quindi il rilascio potrebbe slittare a gennaio 2025 se non riusciranno a completare tutto entro dicembre.

La mod punta in ogni caso a offrire una delle migliori esperienze possibili del classico GTA: Vice City, e sembra potercela fare alla grande.

Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition è in lavorazione da diverso tempo e promette di migliorare sia la grafica che il gameplay del titolo originale.

Per chi non potrà giocare questa versione fatta dai fan per i fan, resta comunque disponibile il remaster ufficiale incluso nella GTA Trilogy Definitive Edition, recentemente aggiornata con alcuni miglioramenti prima esclusivi della versione mobile.

Questa mod non ufficiale si propone quindi come un'alternativa interessante per rivivere uno dei capitoli più amati della serie Grand Theft Auto con una veste grafica rinnovata e possibili migliorie al gameplay, per ora ad appannaggio di upgrade grafici di Nvidia.

Il tutto, in attesa di eventuali progetti ufficiali di Rockstar Games legati a Vice City, incluso il prossimo GTA 6 (che a quanto pare su PC potrebbe arrivarci per davvero).