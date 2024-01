GTA: Vice City diventa più bello da vedere grazie a NVIDIA

GTA: Vice City è uno dei capitoli della serie Rockstar più apprezzati, sebbene a quanto pare il gioco originale è ora diventato davvero più bello da vedere.

L’avventura di Tommy Vercetti, che trovate anche all’interno della trilogia su Amazon, ha infatti ancora tanto da dire.

Senza contare che il gioco avrebbe potuto essere una sorta di survival horror, per davvero.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, PC_Focus ha condiviso un video dell'imminente RTX Remix Path Tracing Mod per GTA: Vice City.

Questa mod non è ancora stata rilasciata al pubblico ma, come vedrete, migliora notevolmente la grafica del gioco.

Come per tutte le mod RTX Remix che abbiamo condiviso negli ultimi giorni, le immagini non provengono dall'imminente build Open Beta di NVIDIA RTX Remix.

In altre parole, si basano sul Runtime di NVIDIA RTX Remix uscito l'anno scorso. Quindi, in teoria, questa mod sarà ancora più bella quando NVIDIA lancerà la fase Open Beta di RTX Remix.

Dando un'occhiata al video, possiamo immediatamente notare gli effetti di illuminazione migliorati. Si notano anche ombre più precise e migliori effetti AO.

Tuttavia, le risorse sembrano simili a quelle della versione originale (guardate l'erba a 0:41, sembra a bassa risoluzione).

In ogni caso, per un progetto WIP, questo RTX Remix Path Tracing Mod sembra ottimo. E sì, ci piacerebbe giocare a questo classico GTA in una forma riveduta e corretta.

Il 22 gennaio i modder avranno accesso alla serie completa di NVIDIA RTX Remix. Quindi, possiamo aspettarci interessanti novità nei giorni a venire.

Restando in tema, Revolution Team sta attualmente lavorando a una mod per il remaster next-gen di Grand Theft Auto: Vice City con il motore RAGE di GTA 5.

Ma non solo: alcuni mesi fa è stato il turno di un rifacimento in Unreal Engine 5 di Vice City altrettanto mozzafiato.

Infine, se volete recuperare l'avventura di Tommy Vercetti, potete farlo anche gratis su Netflix.