GTA Trilogy si aggiorna a sorpresa dopo 3 anni

Rockstar Games ha rilasciato un importante aggiornamento per la versione rimasterizzata della trilogia classica di Grand Theft Auto, a tre anni e un giorno dal lancio originale.

L'update introduce la modalità di illuminazione classica e altre modifiche richieste dai fan dei primi tre, storici GTA (che trovate su Amazon).

La collezione, che a quanto pare è stata in grado di vendere anche più di GTA 5, sembra che abbia quindi ancora qualcosa da dire.

L'aggiornamento è ora disponibile su Xbox, PlayStation e tutte le piattaforme PC, con dimensioni variabili a seconda dello store, come riportato anche da Rockstar Intel.

Su Rockstar Games Launcher, ad esempio, l'update per GTA San Andreas pesa 18.44 GB, quello per Vice City 8.83 GB e per GTA 3 4.15GB.

La novità principale è l'introduzione della modalità di illuminazione classica, che "ripristina l'aspetto e l'atmosfera del cielo dei giochi originali", come dichiarato da Rockstar.

Questa funzionalità era stata aggiunta lo scorso anno alle versioni mobile in collaborazione con Netflix, e i fan chiedevano da tempo di averla anche su console e PC.

Per attivarla, basta andare nel menu di pausa, selezionare opzioni e poi la scheda grafica, dove si trova l'impostazione "Illuminazione classica" con opzioni On/Off. Di default è impostata su On.

L'update reintroduce anche le nuvole ambientali in alto nel cielo e sistema problemi con i jeans.

Rockstar ha inoltre rimosso tutti i riferimenti a Grove Street Games, lo studio originariamente responsabile di questa collection rimasterizzata. Prima dell'aggiornamento, il loro logo era visibile nel menu principale.

Questo aggiornamento decisamente inaspettato segna un importante passo per migliorare la controversa collection rimasterizzata, andando incontro alle richieste dei fan di lunga data della serie Grand Theft Auto.

Infine potete dare un’occhiata alla mia recensione della trilogia, mentre se state puntando l’edizione Switch, non manca neppure il nostro video a tema.