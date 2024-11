GTA 6 arriva anche su PC? Spunta la prima "conferma"

Nonostante il mercato PC sia ormai sempre più importante per tantissimi sviluppatori, soprattutto per le release multipiattaforma, GTA 6 ha rappresentato un caso atipico: nel momento in cui scriviamo questo articolo, la sua uscita è stata confermata solo per PS5 e Xbox Series X|S.

C'è da dire che non è la prima volta che Rockstar Games prende queste decisioni bizzarre per il lancio: anche GTA V (di cui trovate l'edizione PS5 su Amazon) era stato rilasciato esclusivamente su console, per poi approdare sui sistemi operativi Windows quasi due anni dopo il debutto su PS3 e Xbox 360.

Come anticipavamo in apertura, attualmente non è arrivato alcun annuncio per l'arrivo di GTA 6 su PC, sebbene il publisher Take-Two abbia ribadito l'importanza dei giochi per computer nelle proprie strategie.

Tuttavia, a giudicare dagli ultimi aggiornamenti, ci sarebbero effettivamente piani per un porting nel prossimo futuro.

Dexerto segnala infatti l'ultimo aggiornamento del profilo LinkedIn di Ryan Woods, Principal Engineer Programmer di Rockstar Games che ha svelato qualche dettaglio molto interessante sul RAGE Engine.

Tra i suoi incarichi, Woods svela di aver guidato gli sforzi di prestazioni e ottimizzazioni dell'engine su diverse piattaforme, «incluse le console next-gen e il PC».

E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse per il fatto che alla fine del post segnala anche il progetto a cui ha lavorato nello specifico: si tratta proprio di Grand Theft Auto VI.

Insomma, qualora ci fossero ancora dubbi al riguardo, pare che GTA 6 sia davvero previsto per anche su PC: l'aggiornamento ci svela che Rockstar sta già lavorando per assicurare prestazioni all'altezza delle aspettative anche su queste piattaforme.

Ovviamente, in attesa di un vero annuncio da parte del team di sviluppo, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, visto che i piani possono sempre cambiare da un momento all'altro.

Vi aggiorneremo prontamente sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori dettagli in tal senso: nel frattempo, segnaliamo che GTA 6 è così atteso dalla community da aver già vinto il suo primo premio, quando di fatto ne abbiamo visto solo un breve trailer quasi un anno fa.