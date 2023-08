GTA 6 potrebbe uscire nel 2024: nuovi indizi da Take-Two

Continuano a farsi strada le voci che vorrebbero l'uscita di GTA 6 in arrivo per il 2024: indiscrezioni rafforzate addirittura dalla stessa Take-Two, grazie a nuovi indizi arrivati dall'ultima earnings call finanziaria.

L'erede di Grand Theft Auto V (lo trovate in versione next-gen su Amazon) è sicuramente uno dei videogiochi più attesi degli ultimi tempi, nonostante non sia ancora stato tecnicamente annunciato ufficialmente, ma solo svelato grazie ai mega leak emersi diversi mesi fa.

Advertisement

Eppure, l'annuncio della finestra di lancio potrebbe sembrare ormai sempre più imminente: lo scorso maggio vi avevamo infatti riferito alcuni commenti insoliti di Take-Two, che si aspettava incassi da 8 miliardi per l'anno fiscale 2025, che comprende tutto il periodo che va da aprile 2024 fino a marzo 2025.

Una cifra decisamente insolita e che ha fatto sospettare potesse essere proprio quella la finestra di lancio prevista per GTA 6, dato che sembrerebbe essere l'unico gioco tripla-A potenzialmente in grado di muovere cifre così importanti.

Cifre che Take-Two non si è assolutamente rimangiata, anzi: TweakTown segnala che il CEO Strauss Zelnick ha ribadito la sua posizione nel corso dell'ultima earnings call, riaccendendo ancora una volta l'interesse di fan e investitori.

«Rimaniamo fiduciosi sul fatto che stiamo posizionando il nostro business per un significante punto di flesso nell'anno fiscale 2025, in cui riteniamo che raggiungeremo nuovi livelli record di performance operative. Vogliamo ringraziare tutti i nostri investitori per il loro continuo supporto e non vediamo l'ora di inaugurare questo emozionante nuovo capitolo».

Riassumendo, Take-Two continua a sottolineare che in questo periodo uscirà qualcosa di incredibile e in grado di muovere cifre così importanti da far raggiungere nuovi record mai visti per la compagnia.

Senza nulla togliere agli altri franchise del gruppo, soltanto un lancio come GTA 6 — un videogioco che si vocifera essere costato addirittura 2 miliardi di dollari — sembra in grado di rispettare tali promesse: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ed è proprio per queste incredibili attese che i fan hanno molta paura per eventuali «microtransazioni orribili», ma senza alcuna conferma ufficiale è difficile sapere con certezza cosa aspettarsi.