GTA Trilogy non ha finito con gli aggiornamenti

Rockstar Games sta preparando un nuovo aggiornamento per la sua GTA Trilogy, a solo una settimana dal rilascio della precedente importante patch.

L'azienda ha confermato infatti di essere al lavoro per risolvere alcuni problemi segnalati dalla community di giocatori relativamente alla trilogia rimasterizzata di classici (che trovate su Amazon).

Il fatto che la collection si sia aggiornata a ben tre anni dall'uscita è stata sicuramente una cosa gradita, ma a quanto pare non è finita qui.

Sul sito ufficiale di supporto di Rockstar (via GamesRadar+), gli sviluppatori hanno dichiarato di essere «consapevoli del problema e di star attualmente investigando una soluzione» in riferimento a una missione non funzionante in San Andreas.

Questo lascia intendere l'imminente arrivo di una nuova patch, probabilmente più ampia e non limitata solo a questo singolo bug.

L'aggiornamento della scorsa settimana aveva introdotto "numerosi fix e miglioramenti" alla trilogia, tra cui un'opzione di "Illuminazione Classica" per ripristinare "l'aspetto e l'atmosfera del cielo dei giochi originali".

I giocatori avevano notato molte altre modifiche sostanziali, come la possibilità di correre e sparare con armi più grandi come fucili a pompa e lanciafiamme.

La reazione della community a questa notizia è stata positiva. Un giocatore ha commentato: «Spero sia vero e che vedremo aggiornamenti costanti da VGD per risolvere tutti i problemi rimanenti.»

Sebbene sia presto per sapere con certezza se arriveranno ulteriori modifiche in futuro, la recente attenzione degli sviluppatori sulla Trilogy rende questa possibilità concreta.

Rockstar Games sembra quindi intenzionata a continuare il supporto e il miglioramento di GTA Trilogy, andando incontro alle richieste dei fan.

L'azienda sta dimostrando di voler perfezionare ulteriormente questa riedizione di tre classici molto amati, per offrire ai giocatori un'esperienza sempre più fedele agli originali ma al contempo modernizzata.

Vero anche che i fan hanno notato che il nome di Grove Street Games è stato rimosso dalla schermata iniziale di GTA Trilogy dopo la recente patch, scatenando la reazione del CEO dello studio.