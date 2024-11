GTA Trilogy, la patch ha rimosso un dettaglio: «una mossa da stro**i»

Il CEO di Grove Street Games, Thomas Williamson, ha criticato aspramente la rimozione del nome dello studio dalla schermata iniziale della raccolta GTA Trilogy, definendola «una mossa da stro**i».

La Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition (che trovate su Amazon), che include GTA 3, San Andreas e Vice City, ha ricevuto questa settimana un importante aggiornamento che ha introdotto numerose correzioni di bug e miglioramenti.

Tuttavia, i giocatori hanno notato che il nome di Grove Street Games è stato rimosso dalla schermata iniziale, scatenando la reazione del CEO dello studio (via GamesRadar+).

In un tweet, Williamson ha dichiarato: «Parlando in modo completamente ipotetico: è una mossa da stro**i rimuovere gli sviluppatori principali dai crediti in un aggiornamento, soprattutto quando include centinaia di correzioni fornite da quegli sviluppatori che sono rimaste fuori dalle mani dei giocatori per anni».

Sebbene Grove Street Games sia ancora menzionato nei crediti finali della raccolta, la rimozione dalla schermata iniziale appare come una scelta discutibile, soprattutto considerando che, secondo Williamson, lo studio sarebbe responsabile di «centinaia di correzioni» presenti nell'ultima versione.

Il commento del CEO solleva anche interrogativi sul motivo per cui queste correzioni non siano state distribuite prima, dato che molti problemi affliggevano la collezione sin dal suo lancio nel 2021.

Williamson non ha però fornito ulteriori spiegazioni a riguardo. La critica segue l'osservazione da parte dei fan che Grove Street Games sembra aver smesso di seguire Rockstar Games su X, suggerendo possibili tensioni tra lo studio responsabile della Definitive Edition e i creatori originali di GTA.

Nonostante le polemiche, l'aggiornamento ha introdotto significativi miglioramenti alla raccolta, tra cui correzioni di bug, migliorie alla qualità di vita e aggiornamenti visivi come una "Modalità Illuminazione Classica".

Secondo molti, la GTA Trilogy non è mai stata in condizioni migliori per essere giocata. E tanto basta.

Tensioni e polemiche a parte, potete dare un’occhiata alla mia recensione della trilogia.

