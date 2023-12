GTA Trilogy gratis su Netflix, da ora

Netflix ha deciso di fare sul serio nel settore dei videogiochi, visto che da oggi - 14 dicembre - è infatti il turno della serie Grand Theft Auto, resa disponibile gratis.

In maniera simile a Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il colosso dello streaming offre da tempo novità gratuite ai suoi abbonati.

La notizia, confermata in veste ufficiale alcune settimane fa, è ora effettiva: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è giocabile gratuitamente su Netflix.

L'offerta è esclusiva per gli abbonati a Netflix su App Store, Google Play e nell'app mobile di Netflix. Poco sotto, il nuovo trailer rilasciato sui canali social ufficiali.

A partire da oggi, quindi, i fan possono mettere le mani Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, pacchetto che comprende Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, ciascuno aggiornato per i dispositivi mobile come smartphone e tablet.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition si aggiunge a un catalogo in crescita di oltre 80 giochi, con titoli di tutti i generi che aggiungono ulteriore valore a tutti gli abbonamenti Netflix, anche attraverso una delle serie più iconiche della storia, senza pubblicità, acquisti in-app o costi aggiuntivi.

Mesi fa vi abbiamo reso noto che Netflix sta intensificando il suo ingresso nel settore dei videogiochi, sfruttando gli studi acquisiti negli ultimi due anni per creare altri titoli basati su film e programmi televisivi popolari, e non solo.

Sempre Netflix aveva infatti già previsto di rilasciare circa 40 videogiochi solo nel 2023, con 16 giochi in sviluppo presso i suoi studi interni e 70 con i suoi partner esterni. Staremo a vedere cosa ci offrirà nel 2024 ormai alle porte.

Per concludere, se volete saperne di più sulla cosiddetta GTA Trilogy, recuperare anche la nostra recensione.