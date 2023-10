Netflix ha già chiuso coi videogiochi? A quanto pare no

Netflix da tempo ha deciso di imbarcarsi nel mondo dei giochi gratis da rilasciare a cadenza regolare ai suoi abbonati, ma a quanto pare la crescita non sarebbe finita.

In maniera simile a servizi come Xbox Game Pass (a cui potete iscrivervi anche su Amazon) il gigante dello streaming ha infatti accontentato la sua utenza con novità di vario tipo.

Del resto, Netflix vuole continuare a proporre ai suoi abbonati titoli di peso, anche se forse mancano ancora i pezzi da novanta.

Ora, come riportato anche su ResetEra, Netflix starebbe intensificando il suo ingresso nel settore dei videogiochi, sfruttando gli studi acquisiti negli ultimi due anni per creare altri titoli basati su film e programmi televisivi popolari della piattafora.

L'anno scorso Netflix ha affisso un cartellone sul Sunset Boulevard di Los Angeles per prendersi in giro. Si leggeva: «Aspetta, Netflix ha dei giochi?».

Sebbene la compagnia si sia finora concentrata sui giochi mobile - che si rivolgono ai giocatori occasionali e possono essere scaricati su smartphone o tablet - sta prendendo provvedimenti per espandersi in giochi di fascia più alta che possono essere trasmessi in streaming da TV o PC.

Questo approccio la metterebbe a confronto con giganti come Sony e Microsoft, oltre al fatto che comporterebbe alcune sfide tecniche significative.

Nei prossimi mesi, gli abbonati a Netflix potranno giocare sui loro dispositivi giochi basati su successi come il thriller coreano Squid Game e la commedia soprannaturale Mercoledì, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della situazione.

Allo stesso modo, Netflix starebbe discutendo di giochi basati su Extraction, la serie Sherlock Holmes e la serie Black Mirror.

Anche se Netflix creerà titoli propri, continuerà a concedere in licenza i giochi più noti, da Bloons TD 6 a Classic Solitaire, che attualmente costituiscono il suo catalogo.

Ma non solo: la compagnia starebbe discutendo i piani per rilasciare un Grand Theft Auto di Take-Two Interactive Software attraverso un contratto di licenza.

Netflix ha lanciato oltre 50 giochi sulla sua piattaforma da quando è entrata nel settore nel 2021. Quest’anno prevede di rilasciarne fino a 40, con 16 giochi in sviluppo presso i suoi studi interni e 70 con i suoi partner esterni, come reso noto nelle ultime novità rivelate dalla compagnia.

Ma non solo: solo alcuni mesi fa il colosso ha lanciato una nuova funzione che consente agli utenti di creare i propri account pubblici personalizzati per la piattaforma, ovvero una sorta di gamertag.