Netflix continua a puntare sui videogiochi per il futuro: tutte le novità annunciate

Videogiochi e Netflix sono sempre andati d’accordo, sin da quando nel catalogo del colosso dello streaming sono arrivati in esclusiva alcuni importanti adattamenti animati di titoli videoludici, come Castlevania e il recente successo mondiale Cyberpunk: Edgerunners. L’interesse di Netflix per il mondo dei videogiochi, però, non si esaurisce con le serie animate: ormai da poco più di un anno è stata lanciata Netflix Games, una piattaforma dedicata ai videogiochi mobile inclusa nell’abbonamento del servizio di streaming.

In questo lasso di tempo sono stati resi disponibili ben 55 giochi, tra cui anche alcuni pezzi grossi nati per le console, come Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (che abbiamo amato, come potete leggere nella nostra recensione) o Twelve Minutes. Non mancano poi importanti titoli pensati già in origine per mobile, come il recente Tomb Raider Reloaded o il divertente e colorato platform Poinpy – e, in esclusiva, anche il nuovo Valiant Hearts.

Nel frattempo, la divisione di Netflix dedicata ai videogiochi sta continuando a espandere il catalogo dell’app mobile, con ben 40 giochi il cui arrivo è previsto entro la fine dell’anno e 70 titoli in sviluppo.

Recentemente abbiamo potuto assistere a una conferenza stampa riguardante le prossime novità che arriveranno nel catalogo di Netflix Games: erano presenti Leanna Loombe, vice presidente degli External Games presso Netflix, e numerosi ospiti a rappresentare diversi studi di sviluppo.

Le anticipazioni di Netflix Games

Basta sfogliare il catalogo di Netflix Games per accorgersi di come questo offra delle vere perle, tra cui molti indie famosi, quali Oxenfree, Kentucky Route Zero, Into the Breach e Spiritfarer, per citarne solo alcuni. Non mancano poi delle importanti esclusive, sviluppate apposta per la piattaforma di streaming, tra titoli ispirati agli show più famosi e giochi totalmente inediti. Molto interessanti sono ad esempio i titoli tratti da Stranger Things, oppure esclusive come il platform adventure chiamato Lucky Luna, dotato di un’ottima pixel art.

Netflix Games ci ha spiegato che punta però a diversificare ancor di più il suo catalogo, pensando anche a chi, pur non essendo esperto o appassionato di questo medium, non disdegna magari una partita a qualche gioco più semplice, come il classico Solitario o i puzzle game come Knittens.

Scelta più che condivisibile, dato che il pubblico della piattaforma è estremamente variegato. Quello che però Netflix Games punta a fare in futuro è creare una sempre maggiore crossmedialità con i suoi show, proponendo giochi dedicati alle sue principali IP quando queste saranno disponibili sulla piattaforma.

Too Hot to Handle

La prima grossa IP presentata è in effetti un gioco tratto da uno degli show più seguiti della piattaforma: Too Hot to Handle. Quando è stata rilasciata la quarta stagione della serie, in contemporanea è uscito anche il dating sim Too Hot to Handle: Amare è un gioco, che consente di creare il proprio personaggio e di gettarsi alla conquista di avvenenti ragazze o ragazzi sull’isola in cui si svolge lo show.

Durante l’evento è stato annunciato che, dopo il successo di questo primo titolo, ne arriverà uno nuovo, sempre creato dagli sviluppatori di Nanobit, entro la fine dell’anno, anche se per il momento non ci sono ulteriori informazioni.

Trailer credits: Netflix

Ubisoft

Già durante il panel di Netflix Games al Summer Game Fest era stata annunciata una collaborazione tra Netflix e Ubisoft, promettendo giochi in esclusiva per l’app della piattaforma e allo stesso tempo la realizzazione di alcuni show dedicati alle principali IP di Ubisoft, una su tutte Assassin’s Creed (potete trovare Valhalla a un prezzo scontato su Amazon).

A fine gennaio ha dunque debuttato Valiant Hearts: Coming Home (che abbiamo recensito), seguito della pluripremiata avventura grafica uscita nel 2014 (potete acquistarla in bundle con Child of Light altra piccola perla della Ubisoft di una volta su Amazon).

Anche un titolo della serie Assassin’s Creed arriverà in futuro come esclusiva Netflix, ma per il momento non è stato svelato nulla di nuovo. Quello che invece è stato presentato è Mighty Quest: Rogue Palace, seguito di Mighty Quest for Epic Loot, un’avventura hack and slash rogue lite che sfiderà i giocatori ad andare il più avanti possibile nella storia trovando gli oggetti più rari possibili.

Il gioco uscirà il prossimo 18 aprile su Netflix Games, come confermatoci da Netflix.

Trailer credits: Ubisoft

Ustwo

Dopo Ubisoft, alla conferenza è stata la volta della software house indie Ustwo, che ha già pubblicato su Netflix Games l’esclusiva Desta: The Memories Between, puzzle game strategico legato ai sogni dalla forte componente narrativa.

La casa di sviluppo londinese ha annunciato che porterà su Netflix Games anche Monument Valley 1 e 2, i due capitoli dell’interessante puzzle game legato alle prospettive che ha vinto numerosi premi nel mondo videoludico. Entrambi i titoli arriveranno nel 2024.

Credit: Netflix

Nuove IP e altri giochi in arrivo

A concludere la presentazione è stato lo studio di sviluppo Super Evil Megacorp, specializzato in titoli mobile competitivi e autore di giochi quali Vainglory e Catalyst Black. La software house sta collaborando con Netflix all’uscita di un titolo in esclusiva tratto da una futura serie non ancora annunciata. Resta la curiosità di sapere quale famosa IP possa essere.

Infine, sono stati da poco rivelati due giochi in arrivo su Netflix Games entro la fine di marzo: il primo è Highwater, uno strategico a turni in 3D ambientato in un mondo post apocalittico, devastato da una catastrofe ambientale. Il gioco non sarà basato solo sui combattimenti, ma anche molto sull’esplorazione e sulla storia, che vuol far riflettere sull’attuale problema dei cambiamenti climatici.

Il secondo gioco è invece Terra Nil e arriverà il prossimo 28 marzo. Il titolo, pubblicato da Devolver Digital, è un gestionale in cui dovremo prendere un terreno arido e senza vita e trasformarlo in un ecosistema rigoglioso e lussureggiante.

Ogni partita sarà diversa grazie ai paesaggi generati proceduralmente e, una volta costruita la propria foresta dei sogni, sarà possibile esplorarla e magari rilassarsi al suono di un ruscello che scorre con la modalità Ammira. Il gioco uscirà anche su Steam: per ogni copia qui venduta verrà donata una percentuale dei guadagni all’associazione no profit Endangered Wildlife Trust, che si occupa di preservare ambienti naturali e specie in pericolo nel mondo.

Per il momento è tutto da Netflix Games, ma siamo sicuri che sentiremo parlare molto presto dei nuovi titoli in arrivo nel catalogo della piattaforma, sempre più intenzionata a ritagliarsi un suo spazio nel panorama del gaming in abbonamento – che, paradossalmente, inizialmente vedeva i suoi esponenti proporsi ai consumatori proprio come “Netflix dei videogiochi”, forse non prevedendo che alla fine il Netflix dei videogiochi avrebbe provato a esserlo proprio Netflix.