GTA: San Andreas diventa un po' più next-gen

Grazie a RTX Remix, i giocatori PC possono da ora godere di un Path Tracing in tempo reale nel classico GTA: San Andreas, il quale è ora diventato ancora più bello da vedere.

Lasciando da parte GTA V (che trovate anche su Amazon a prezzo basso), nessuno ha dimenticato il terzo capitolo a 128-bit.

Dopo averlo rigiocato anche nella GTA Trilogy - The Definitive Edition, San Andreas è tornato in una veste grafica riveduta e corretta.

Parliamo del gioco su PC con la potenza di RTX Remix di NVIDIA, da tempo compatibile con Grand Theft Auto: San Andreas ma ora ancora più performante dal punto di vista grafico.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, una nuova serie di immagini è stata condivisa sul server Discord RTX Remix (poi rimbalzata anche su X/Twitter) e mostra l'ultima versione della RTX Remix Mod per GTA: San Andreas.

La buona notizia è che, sebbene la mod sia attualmente ancora in fase di sviluppo, GTA: San Andreas ha un aspetto davvero sorprendente con il Full Ray Tracing/Path Tracing.

La cattiva notizia, però, è che il gioco sembra aver perso l'illuminazione "colorata" caratteristica del titolo originale uscito inizialmente su console a 128-bit.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo sistema di illuminazione sembra comunque davvero incredibile, anche se l'aggiunta di effetti di color grading non guasterebbe, in modo da rendere la palette di San Andreas più viva e quindi meno "cupa".

Al momento in cui scriviamo, la mod non è ancora disponibile per il download. Naturalmente, però, non appena sarà possibile scaricarla - magari in forma gratuita - ve lo segnaleremo.

Negli ultimi mesi abbiamo condiviso molte RTX Remix Mod, inclusa quella di Tomb Raider 2.

Senza contare che anche l'altrettanto storico e amato Grand Theft Auto: Vice City aveva ricevuto un trattamento del genere.