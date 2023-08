GTA San Andreas, disponibile una nuova missione DYOM gratis

GTA San Andreas è uno degli episodi più apprezzati dai fan, tanto che ora qualcuno ha deciso di aggiungere una missione DYOM al gioco.

GTA V (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) è tornato in una nuova versione pensata per le console di current-gen, ma il terzo capitolo a 128-bit è ancora molto giocato.

Del resto, San Andreas è apparso nuovamente anche nella GTA Trilogy The Definitive Edition, privo però della qualità del gioco originale.

Ora, dopo aver visto il progetto dei fan in UE5, qualcuno ha deciso di rilasciare un extra davvero molto gradito.

Come riportato da DSO Gaming, il modder "Berony" ha rilasciato una nuova missione DYOM per Grand Theft Auto: San Andreas che potete scaricare in forma totalmente gratuita.

Questa mod amplierà la vostra esperienza di gioco, quindi la consigliamo caldamente, specie se state ancora giocando al classico GTA.

Per chi non lo sapesse, DYOM sta per "Design Your Own Mission". Questa modifica consente di progettare e condividere le proprie missioni senza dover imparare una riga di script SCM.

La modifica San Fierro Police Dept. per Grand Theft Auto: San Andreas consente di vestire i panni dell'agente di polizia Jeffrey nella città di San Fierro.

La missione è un seguito indiretto del Dipartimento di Polizia di Las Venturas.

Chi è interessato può scaricare la mod gratuitamente da questo indirizzo, e buon divertimento.

Ricordiamo che GTA San Andreas è in ogni caso anche il secondo gioco che ha visto importanti miglioramenti visivi grazie a RTX Remix.

Inoltre, diverse settimane fa TeaserPlay aveva pubblicato un video di un ideale remake di Grand Theft Auto San Andreas in Unreal Engine 5 e, con sorpresa di nessuno, questo concept sembrava molto meglio della Definitive Edition ufficiale.

Infine, la nuova versione di un progetto software open-source aggiunge il supporto multigiocatore online completo a Grand Theft Auto: San Andreas.