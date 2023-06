GTA San Andreas diventa next-gen, ed è giocabile

GTA San Andreas è uno degli episodi più apprezzati dai giocatori di tutto il mondo, tanto che ora qualcuno è stato in grado di renderlo davvero più bello da vedere.

Già GTA V (che trovate anche su Amazon a prezzo interessante) è tornato in una nuova versione pensata per le console di current-gen, ma a quanto pare nessuno ha dimenticato il terzo capitolo a 128-bit.

Advertisement

Dopo averlo rigiocato anche nella GTA Trilogy The Definitive Edition, San Andreas torna ora in una veste grafica riveduta e corretta.

No, non parliamo del progetto dei fan in UE5, bensì del gioco su PC con la potenza di RTX Remix, ora compatibile con Grand Theft Auto San Andreas.

Grazie a RTX Remix, i giocatori PC possono infatti godere di un Path Tracing in tempo reale nel classico gioco Rockstar.

Come potete vedere nel video poco sopra, la RTX Remix Mod presenta ancora diversi bug e difetti grafici. Tuttavia, nonostante il suo stato di WIP (ossia Work In Progress), il gioco può ora apparire significativamente migliore della sua versione vanilla.

Il Path Tracing fa infatti un'enorme differenza, anche in un gioco piuttosto vecchio come San Andreas (ma va benissimo così).

L'aspetto davvero divertente è che i modder sono riusciti a ottenere questo risultato utilizzando solo il RTX Remix Runtime (che trovate qui). In teoria, le cose miglioreranno notevolmente quando NVIDIA rilascerà il Remix Creator Tool (qui, per quando sarà).

GTA San Andreas è in ogni caso il secondo gioco che ha visto importanti miglioramenti visivi grazie a RTX Remix: il primo è stato Need for Speed Underground 2.

Restando in tema, alcune settimane fa il duo TeaserPlay aveva pubblicato un altro video di un ideale remake di Grand Theft Auto San Andreas in Unreal Engine 5 e, ironia della sorte, questo concept sembrava molto meglio della Definitive Edition ufficiale.