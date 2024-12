GTA Online gratis su PlayStation senza Plus, ma non per molto

Rockstar Games ha annunciato una promozione speciale per Grand Theft Auto Online (o GTA Online, come meglio preferite), rendendo il gioco accessibile senza abbonamento a PlayStation Plus fino al 24 dicembre.

Considerando che sono ancora moltissimi i giocatori impegnati a tempo pieno nel comparto multigiocatore di GTA 5 (che trovate su Amazon), la cosa non sorprende più di tanto.

Questa iniziativa accompagna di fatto il lancio del nuovo aggiornamento, Agents of Sabotage, ed è una strategia che Rockstar utilizza spesso per attirare nuovi giocatori in occasione di grandi update (via PSU).

Il nuovo contenuto invita i giocatori a un’avventura sotterranea con un ex-operativo scontento e un eccentrico sommergibilista. Tra le missioni troviamo:

Rubare segreti militari.

Svelare la corruzione dell’IAA.

Recuperare opere d’arte rubate.

Smantellare un impero criminale miliardario.

Inoltre, i giocatori possono prendere il controllo della storica Darnell Bros Garment Factory e affrontare una nuova serie di missioni chiamate The FIB Files, oltre a cimentarsi in attività da vigilanti nelle missioni Dispatch Work.

Lanciato un mese dopo l’uscita di Grand Theft Auto 5 nell'ormai lontano 2013, GTA Online ha continuato a generare enormi guadagni per Rockstar e Take-Two, grazie a continui aggiornamenti e contenuti.

Questo successo è stato così travolgente da far accantonare i piani per DLC single-player di GTA 5, tra cui un’espansione con protagonista Trevor, come rivelato da Steven Ogg, il suo doppiatore.

L’accesso gratuito a GTA Online rappresenta quindi un’ottima opportunità per i nuovi giocatori di esplorare Los Santos e per i veterani di scoprire i contenuti inediti senza il vincolo di un abbonamento.

Restando in tema, avete letto anche che in un nuovo report su Bloomberg, Jason Schreier conferma che per GTA 6 ci sarà un focus molto importante sulla sua modalità Online?

Ma non solo: Rockstar Games ha da poco pubblicato un’illustrazione promozionale di GTA Online che sta facendo impazzire i fan, convinti che sia un riferimento a GTA 6.