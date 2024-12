GTA 6 avrà una modalità Online ancora più «importante»

In attesa che Rockstar Games possa fornire aggiornamenti ufficiali sullo sviluppo di GTA 6, un nuovo report di Jason Schreier su Bloomberg ha svelato alcuni dettagli interessanti sui lavori in corso.

Come segnalato da TweakTown, il reporter ha infatti confermato che anche il sesto capitolo di Grand Theft Auto implementerà in modo massiccio la modalità Online, definita «importante» e strutturata per intrattenere i fan per tantissimi anni.

Schreier spiega infatti che il probabile successo della campagna di GTA 6 sarà soltanto una piccola parte di quello che renderà possibile un probabile nuovo fenomeno videoludico, proprio grazie alle componenti online:

«Le vendite di gioco, che saranno probabilmente astronomiche, non racconteranno l'intera storia. Il gioco avrà una modalità online importante, che venderà contenuti in-game progettati per generare profitti per diversi anni nel futuro. È in questo modo che Take-Two è riuscita a portare avanti GTA 5 per più di un decennio».

Un'analisi che nessuno può ovviamente smentire: GTA Online è stato uno dei motivi principali che ha portato al successo di GTA V (lo trovate su Amazon) e, di conseguenza, il fatto che il sesto capitolo punterà fortemente su questa modalità rappresenta probabilmente un fatto poco sorprendente.

Ricordiamo che GTA V è stato in grado di incassare oltre 9 miliardi di dollari di profitti per Rockstar Games e Take-Two, con la sola modalità Online: se GTA 6 dovesse rivelarsi un titolo di successo, potrebbe essere possibile aspettarsi incassi simili nel corso del tempo se non addirittura superiori.

Comprensibile dunque che il team di sviluppo abbia deciso di concentrare parecchie delle proprie energie sul multiplayer online: speriamo solo che ciò non arrivi a sacrificare la godibilità della campagna single player.

Nello stesso report, Jason Schreier sottolinea anche che tutti i publisher stanno osservando con molta attenzione l'uscita di GTA 6, dato che c'è ancora molta incertezza sulla data di lancio.

L'inevitabile conseguenza è che tutti i principali giochi in uscita nel 2025 e anche nel 2026 stanno temporeggiando, dato che — fino a quando non arriverà una data più certa — non si può dire al 100% che il sesto capitolo uscirà durante il prossimo anno.