GTA Online, il nuovo update nasconderebbe un indizio su GTA 6

I fan di Grand Theft Auto non si lasciano sfuggire nulla, e l’ultimo aggiornamento di GTA Online potrebbe aver regalato un indizio intrigante per il tanto atteso GTA 6.

L'attesa nei confronti del sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) è così alta che ormai i giocatori iniziano a vedere "cose" ovunque.

Del resto, proprio oggi cade l'anniversario del primo trailer di GTA 6, ma non c'è ancora nessuna novità per il sesto capitolo di Rockstar Games.

Con l’annuncio del nuovo aggiornamento Agents of Sabotage, in uscita il 10 dicembre, Rockstar Games ha però pubblicato un’illustrazione promozionale che sta facendo impazzire i fan (via The Gamer).

Ecco il dettaglio che ha acceso la miccia: in un angolo della key art del nuovo update, si intravede una statuetta posizionata su una scrivania, accanto a un personaggio intento a osservare un idolo.

I fan più attenti hanno subito notato che questa statuetta somiglia incredibilmente ai pacchetti nascosti di GTA: Vice City, modellati proprio come piccoli idoli tiki.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L’utente X "TGGonYT" è stato uno dei primi a sottolineare la somiglianza, ipotizzando che potrebbe trattarsi di un richiamo deliberato a Vice City, l’iconica ambientazione di uno dei capitoli più amati della saga.

Alcuni fan si spingono oltre, sostenendo che questo riferimento sia un teaser per il prossimo trailer o per un imminente annuncio su GTA 6.

Non è la prima volta che Rockstar semina indizi sospetti. Tuttavia, ciò che rende questa scoperta particolarmente interessante è la scelta specifica della statuetta.

Un elemento così distintivo di Vice City non può essere lì per caso, soprattutto considerando che l’ambientazione del nuovo capitolo, stando al primo trailer di un anno fa, dovrebbe proprio riportarci in Florida.

Da quando Rockstar ha finalmente svelato il trailer di GTA 6 lo scorso dicembre, confermando il lancio per l’autunno 2025, le notizie sul gioco sono state praticamente inesistenti.

Il silenzio della casa di sviluppo ha alimentato una serie infinita di teorie dei fan, alcune più credibili, altre decisamente fantasiose.

L’apparizione di questa statuetta potrebbe quindi rappresentare una svolta, o almeno un gesto per stuzzicare ulteriormente una community già in fibrillazione.

Oppure, come sempre, potrebbe trattarsi di un semplice omaggio a un passato glorioso, senza nessun secondo fine.

Che si tratti di un indizio su GTA 6 o di un nostalgico tributo, una cosa è certa: la community di Grand Theft Auto è pronta a scovare anche il più piccolo dettaglio per avere notizie sul prossimo capitolo.