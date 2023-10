GTA, due giochi gratis sul "Game Pass" di Rockstar

Mentre i fan si aspettano al varco l'arrivo di GTA 6, a quanto pare Rockstar ha deciso di fare un doppio regalo ai suoi giocatori.

In attesa del sequel del quinto capitolo (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) veda la luce, gli appassionati sanno come ingannare l'attesa.

Già di recente Rockstar ha deciso di offrire agli abbonati a GTA+ (un vero e proprio "mini Game Pass") alcuni giochi gratis.

Ora, come riportato sui canali social dello sviluppatore e publisher americano, è il turno di una nuova doppietta a tema GTA.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories e Grand Theft Auto: Chinatown Wars sono ora disponibili per i membri di GTA+.

Per giocare basta essere in possesso di dispositivi iOS e Android compatibili con la loro iscrizione attiva a GTA+ e il gioco è fatto.

Si tratta di un'offerta pensata per convincere i fan ad abbonarsi al servizio, dato che la precedente Definitive Edition era stata stroncata dalla critica e dai fan ai tempi della sua uscita.

Tuttavia, questo è solo il secondo assortimento a rotazione di giochi classici di Rockstar, per cui si spera che col tempo saranno disponibili altri titoli di peso.

Nulla esclude quindi che nelle prossime settimane possano essere incluse chicche come Max Payne o Bully, passando per Red Dead Redemption 1 e 2.

Lanciato lo scorso anno, GTA+offre agli abbonati soprattutto bonus per Grand Theft Auto Online. Per 6 dollari al mese, gli abbonati possono ottenere 500mila dollari sul loro conto corrente di gioco, una selezione di auto extra e un aumento dei contanti e degli XP guadagnati.

Nell'attesa di avere novità sui giochi inclusi nel servizio, i fan di Grand Theft Auto sono spazientiti dal fatto che Rockstar, dopo aver confermato la lavorazione di GTA 6, lo sta tenendo nascosto.

Ma non solo: parlando sempre del prossimo capitolo, da poco è arrivata una nuova conferma per la data del 26 ottobre, in cui pare vedremo il primo trailer del gioco.

Infine, compiere crimini pare avrà serie ripercussioni sul sistema di gioco del prossimo e attesissimo Grand Theft Auto 6 di Rockstar.