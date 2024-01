C'è chi pensa che GTA 6 sarà un flop, davvero

In pochi dubitano che GTA 6 sarà uno dei videogiochi più grandi e di maggior successo di tutti i tempi, almeno a giudicare dal clamore del suo primo trailer ufficiale.

Il teaser ufficiale del sequel di GTA V è stato infatti uno degli eventi più importanti del 2023 da poco concluso.

Quando è uscito il primo trailer, i social media sono stati presi d'assalto e, al momento in cui scriviamo, il video di debutto conta attualmente oltre 146 milioni di visualizzazioni su YouTube (in attesa che anche il Trailer 2 ottenga lo stesso successo).

Detto questo, nonostante manchino ancora anni all'uscita, alcuni ritengono che Grand Theft Auto 6 sia destinato a fallire, come si legge in un thread su Reddit (via GamingBible).

«Come fa la gente a pensare che GTA 6 sarà un flop?», ha chiesto IAmGolfMan.

«Vedo così tante persone che dicono che GTA V sarà migliore e che non compreranno nemmeno GTA 6», hanno continuato.

«Come fanno queste persone a non essere stanche dello stesso gioco da quasi 10 anni, anche se GTA 6 riuscisse in qualche modo a non essere migliore di V, tutti dovrebbero comunque bramare qualcosa di nuovo a questo punto. La gente ha troppa paura del cambiamento ed è accecata dalla nostalgia, credo».

«Probabilmente è dovuto a GTA Online. Dubito che il gioco base sarà un flop flop. Rockstar Games non fallisce mai quando si tratta di far uscire una campagna per giocatore singolo», ha risposto un utente.

«Anche se è possibile che l'online di GTA 6 possa essere altrettanto scadente di quello del V. Credo che il gioco principale sarà un grande successo».

KingAltair2255 ha aggiunto: «A ciascuno il suo e tutto il resto, ma sinceramente non riesco a capacitarmi di come alcune persone comprino un titolo Rockstar Games quasi solo per l'online. L'ho visto accadere spesso con Red Dead Redemption 2, dove la gente ignorava la storia, giocava online e prontamente recensiva il gioco perché l'online faceva schifo».

«Le persone che dicono che sarà un flop sono le stesse che si sono lamentate di quanto fosse brutto nei leak», ha affermato TheGamingMacV.

«Agli occhi di molte persone sarà un flop non perché sia brutto, ma perché non è stato all'altezza delle loro aspettative irrealistiche», ha esclamato Kn1ghtV1sta.

Del resto, alcune settimane fa vi avevamo segnalato che era partita una (fallimentare) campagna di boicottaggio del gioco, quindi qualcuno che dubita del successo di GTA 6 esiste eccome.

A costoro suggeriamo di aspettare almeno la release del gioco, prima di farsi la loro idea, visto che è più probabile che un asteroide colpisca la Terra mentre leggete questa notizia, piuttosto che il gioco floppi.

Presunto flop a parte, facciamo il punto su tutte le informazioni già note per GTA 6, il prossimo episodio della serie Rockstar.