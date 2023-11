GTA 6, una feature importante sarebbe stata scartata

A poche settimane dal rilascio del primo trailer dell'attesissimo Grand Theft Auto VI (o GTA 6) da parte di Rockstar, le indiscrezioni si susseguono veloci, ora con la notizia che una caratteristica importante potrebbe essere già stata eliminata.

Parliamo di un gioco che, si spera, farà dimenticare lo storico GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen).

All'inizio di novembre Rockstar ha annunciato che all'inizio di dicembre sarebbe uscito il "primo trailer del prossimo Grand Theft Auto".

Essendo passati 10 anni dall'uscita di Grand Theft Auto V, che comunque è ancora un fenomeno, i fan sono più che pronti per il prossimo capitolo.

Una voce in particolare aveva reso noto che Rockstar avrebbe implementato un sistema meteorologico all'avanguardia in Grand Theft Auto VI.

Questo avrebbe portato uragani e tornado nel gioco, cosa che non abbiamo di fatto mai visto in un titolo di Grand Theft Auto. Tuttavia, secondo un insider (via GamingBible), la funzione meteo è stata scartata durante lo sviluppo.

«Ho sentito dire che volevano uragani e tornado, non so perché siano stati tagliati», afferma Rockstar Universe via Twitter/X. «Potrebbe trattarsi di limitazioni tecniche, o di qualcos'altro».

Questo forse non sorprende, dato che l'implementazione di condizioni meteorologiche estreme in qualsiasi gioco è impegnativa, figuriamoci in un gioco della portata di Grand Theft Auto VI.

Tuttavia, molti fan avevano creduto che questa voce fosse vera, dato che gli uragani sono piuttosto comuni nella Vice City ispirata alla Florida, dove il gioco sarà ambientato.

Ad ogni modo, le discussioni su ciò che i giocatori vorrebbero vedere in GTA 6 continuano: ora, i fan chiedono il ritorno del Nemesis System de La Terra di Mezzo.

Ma non è tutto: i fan hanno anche da poco ipotizzato la canzone che potrebbe essere inclusa nel primo e attesissimo trailer di GTA 6, ormai alle porte.