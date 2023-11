GTA 6, i fan sperano venga implementata una feature da... La Terra di Mezzo

Poche settimane ci separano dal vedere finalmente coi nostri occhi il tanto atteso GTA 6, grazie al primo trailer atteso a inizio dicembre.

Un gioco che, si spera, farà dimenticare il comunque storico GTA V (che trovate su Amazon).

Advertisement

Ora, dopo che alcuni fan sfegatati hanno messo insieme una mappa che suggerisce che il mondo open world di GTA 6 sarà il triplo più grande di quello del precedente capitolo, è tempo di parlare di alcuni meccanismi che il gioco potrebbe includere.

Come riportato anche da GamingBible, mentre si avvicinano i giorni in cui potremo finalmente vedere il primo trailer ufficiale di GTA 6, i fan hanno discusso su cosa vorrebbero vedere nel prossimo capitolo della famosa serie di Rockstar Games.

Le discussioni su ciò che i giocatori vorrebbero vedere implementato nel gioco, troviamo anche il Nemesis System, utilizzato in modo brillante ne La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra, entrambi ispirati a Il Signore degli Anelli.

Sviluppata da Monolith, la serie de La Terra di Mezzo racconta una storia alternativa nel mondo fantasy creato da J.R.R. Tolkien. Il sistema Nemesis era una meccanica di gioco sorprendente che migliorava l'intelligenza artificiale dei PNG fino a farli ricordare di voi in battaglia, nel bene e nel male.

Inoltre, ogni volta che si sconfiggeva un nemico, un altro saliva di grado per prendere il suo posto. Tuttavia, se un avversario vi sconfiggeva in battaglia, anch'esso otteneva una promozione e non si faceva problemi a gongolare per il suo riconoscimento.

Il Nemesis System ha reso la serie de La Terra di Mezzo a suo modo unica. Nonostante Warner Bros. Games abbia brevettato il sistema Nemesis, ciò non ha impedito ai fan di desiderare la sua comparsa nel prossimo attesissimo gioco di Rockstar Games.

«Sarebbe davvero bello vedere un sistema Nemesis [in GTA 6]», ha scritto il Redditor aut0matix, dando il via alla discussione sul thread.

«Sarebbe davvero bello che i capi delle bande salissero di grado man mano che si uccidono i loro capi e si vendicano di te. E, a seconda di quanto hai fatto fuori la loro banda, ti daranno la caccia».

Mi piacerebbe vedere un ritorno delle guerre tra bande, con missioni a contratto mirate ai loro membri più importanti», ha risposto Immolated_Marmoset.

Purtroppo, come già detto, a causa del brevetto di WB Games, è improbabile che qualsiasi gioco al di fuori del publisher in questione possa utilizzare questa meccanica (anche se non la si utilizza in un videogioco ormai dal 2017).

«Speriamo che WB perda il brevetto o decida di concederlo in licenza. Potrebbe giovare a molti giochi. Sembra ottimo per GTA», ha scritto god_pharaoh.

Al momento possiamo solo sperare, visto che sarebbe davvero un peccato che il Nemesis System vada sprecato in questo modo.

Restando in tema, Ned Luke - la star che interpreta Michael De Santa in GTA 5 - aveva lasciato intendere di essere al lavoro sul sesto capitolo della serie Rockstar.

Ma non solo: i fan hanno anche ipotizzato la canzone che potrebbe essere inclusa nel primo e attesissimo trailer di GTA 6, ormai alle porte.