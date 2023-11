GTA 6, i fan hanno scelto la colonna sonora perfetta per il trailer

Rockstar Games ha confermato che vedremo il suo GTA 6 durante i primi giorni di dicembre, con un primo trailer atteso dai giocatori di tutto il mondo.

Lasciando da parte il quinto episodio della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon), il sesto capitolo ha infatti dalla sua un hype strepitoso.

Del resto, la sola notizia del reveal è risultata essere da record anche per i guadagni, che poco non è

Ora, dopo che i fan si sono detti d'accordo sul fatto che portare GTA 6 anche su PS4 e Xbox One sarebbe un grave errore da parte di Rockstar, hanno anche scelto la colonna sonora perfetta per il trailer in arrivo.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, l'ultima indiscrezione emersa dal web riguarda la canzone che potrebbe essere inclusa nel prossimo trailer di GTA 6.

Ora, va detto che questa sembra essere più che altro un desiderio dei fan, prima che un leak vero e proprio. Nonostante ciò, una valanga di commenti hanno invaso il video musicale di "That's All" della nota band britannica dei Genesis, su YouTube.

«Non so se questa canzone sarà davvero presente nel trailer di GTA 6, ma è incredibile come si adatti alla serie Grand Theft Auto, si può immaginare il riff di pianoforte sopra la title card», ha scritto JoaoFederle.

«Non riesco a credere che siano già passati cinque anni da GTA 6. Questa canzone mi dà tanta nostalgia», scherza lunaticray8094. Molti altri hanno notato l'aumento di visualizzazioni che questo video sta ricevendo, in vista del trailer di GTA 6.

È più che probabile che questa canzone dei Genesis non sarà presente nel trailer di debutto di Grand Theft Auto 6, ma non è da escludere. Dopotutto, il cantante della band, Phil Collins, ha interpretato se stesso in GTA: Vice City, quindi sognare non costa nulla.

La verità la sapremo non appena il primo trailer del gioco vedrà la luce, ossia neii primi giorni di dicembre.

Ma non solo: Take-Two Interactive ha da poco lasciato intendere che la data di uscita per il suo GTA 6 potrebbe arrivare presto.

Infine, sembra che sempre nel prossimo GTA 6 possa esserci un terzo personaggio chiave, inedito per la serie.