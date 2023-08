GTA 6, sbuca un video della "nuova" Vice City

GTA 6 è uno dei titoli più attesi di sempre, sebbene ad oggi non si sia visto nulla di ufficiale, se non fosse per i video leak emersi in questi mesi.

Il sequel di Grand Theft Auto V (che trovate in versione current-gen su Amazon) non è ancora stato mostrato, ma l'hype è già elevatissimo.

Advertisement

Al momento in cui scriviamo il lancio di GTA 6 sarebbe genericamente stato fissato entro la fine del 2024, visto che Take-Two ha lanciato un nuovo indizio negli ultimi rapporti finanziari.

Ora, però, dopo il filmato relativo a un inseguimento della polizia, è apparso in rete un nuovo video leak che mostra la nuova Vice City.

Come riportato anche da GamingBible, la fuga di notizie, pubblicata da RockstarGTAVl su Twitter (account ora sospeso), vede il protagonista che si guarda intorno all'interno di un'auto, svelando una piacevole sorpresa.

La camera del gioco viene poi posizionata con l'angolazione giusta per rivelare un edificio che mostra chiaramente il nome di "Vice City", cosa questa che confermerebbe il ritorno dell'amata città della costa americana vista nel gioco omonimo di inizio anni Duemila.

Ovviamente, anche in questo caso si tratta di un filmato work in progress trapelato senza consenso da parte del publisher, che non rappresenterà quindi certamente la qualità del gioco finito.

Naturalmente sapremo tutti i dettagli sulla cosa quando Rockstar deciderà di condividerli, anche se non abbiamo idea di quando ciò avverrà.

Al momento del lancio, il gioco sarà disponibile su console Xbox Series X/S, PS5 e piattaforma PC.

Del resto, parliamo di un prodotto che pare essere costato addirittura 2 miliardi di dollari, quindi ci sembra normale che Rockstar voglia mostrarlo non appena lo riterrà necessario.

Vero anche che, a quanto pare, i fan hanno comunque timore per eventuali «microtransazioni orribili», che potrebbero fare capolino nel sesto capitolo della serie di GTA.