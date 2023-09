GTA 6, sbuca (l'ennesima e presunta) data del reveal

GTA 6 è in lavorazione negli studi di Rockstar, ma del gioco non abbiamo visto ancora nulla di ufficiale.

Le poche informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) sono infatti emerse solo grazie ai leak di questi mesi.

Ad esempio, la recente serie di dettagli potrebbero averci fornito indicazioni sulla grandezza della mappa open world, e non solo.

Senza contare le interessanti informazioni sul rinnovato Wanted System di GTA 6. Ora, però, si torna a parlare della presunta data del reveal del gioco.

Come riportato da GamingBible, secondo un presunto insider, Rockstar Games rivelerà ufficialmente Grand Theft Auto 6 il prossimo mese, più precisamente il 26 ottobre, ma i fan del franchise sono dubbiosi sull'attendibilità della cosa.

Il sedicente insider Chris Marx, nome utente MarxxChris, ha scritto su X: «Posso confermare che l'annuncio di Grand Theft Auto 6 è previsto per il 26 ottobre 2023».

Marx si è comunque già dimostrato affidabile in passato. Il leaker aveva infatti reso noto che Payday 3, Dragon's Dogma II e il reboot di Fable sarebbero apparsi tutti durante gli eventi del Summer Game Fest di quest'anno - e così è stato.

Per fare l'avvocato del diavolo, però, si tratta di tre ipotesi che credo molti di noi avrebbero potuto fare. Questo non significa quindi che Marx sia in possesso di informazioni su GTA 6. Non ci resta quindi che attendere per confermare o smentire la sua dichiarazione.

Grand Theft Auto 6 dovrebbe in ogni caso uscire tra il 2024 e il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nell'attesa, i fan hanno deciso di ingannare il tempo dando vita a trailer realizzati in Unreal Engine 5, davvero sorprendenti.

Ma non solo: alcune settimane fa GTA Online potrebbe aver fatto un’anticipazione di un personaggio che pare farà la sua comparsa proprio in Grand Theft Auto 6.