GTA 6, Rockstar potrebbe aver nascosto un indizio nell'ultimo update di GTA Online

Da poche ore è stato rilasciato ufficialmente l'ultimo aggiornamento di GTA Online, che oltre a diverse novità particolarmente attese potrebbe anche aver nascosto un indizio su un reveal imminente di GTA 6.

L'update che, tra le sue tante feature, ha finalmente introdotto la possibilità di correre senza dover premere ripetutamente il pulsante, permette di acquistare anche una speciale t-shirt chiamata "??? Tee", che include una lunghissima sequenza di numeri.

Come riportato da DualShockers, i fan hanno subito capito che poteva essere un indizio, decidendo di utilizzare un programma per decifrarne il significato nascosto.

Ebbene, pare proprio che fosse così: una volta decifrato, il codice numerico dell'update di GTA V (trovate l'edizione next-gen su Amazon) rivela infatti il messaggio "One Day Will Reveal All", che potrebbe essere tradotto con "Un Giorno Tutto Sarà Svelato".

Inevitabile che i fan abbiano immediatamente associato questo messaggio a un possibile reveal di GTA 6: nonostante la sua esistenza sia stata ripetutamente confermata, di fatto non è stato ancora mostrato ufficialmente da Rockstar Games.

Che, di conseguenza, un giorno dovrà effettivamente "svelarlo". Chiaramente, è possibile che questo messaggio nascosto non sia affatto legato al sesto capitolo della saga, ma non avendo incluso alcun tipo di data la community può soltanto speculare e iniziare a incrociare le dita.

In attesa che arrivino aggiornamenti ufficiali sullo sviluppo di GTA 6, che vi riporteremo tempestivamente sulle nostre pagine, vi ricordiamo che Take-Two ha già anticipato che ci vorrà molto tempo prima di vedere un annuncio vero e proprio.

Del resto, il publisher ha svelato che Rockstar vuole che il nuovo capitolo di Grand Theft Auto possa raggiungere «la perfezione», dato che è sempre stato quello l'obiettivo del team di sviluppo.

Ricordiamo che il franchise Grand Theft Auto è uno dei più importanti di sempre nel panorama videoludico: proprio recentemente è riuscito a celebrare oltre 180 milioni di copie vendute in tutto il mondo.