Grand Theft Auto supera un altro traguardo (in attesa di GTA 6)

Di GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two neppure l'ombra, ma a quanto pare GTA V ha continuato a racimolare successi nel corso dei mesi sino a toccare un altro, sorprendente traguardo.

Il classico in questione (di cui trovate l’edizione next-gen su Amazon) ha sicuramente diversi anni sul groppone, ma a quanto pare ha ancora molto da dire.

Advertisement

Del resto, Grand Theft Auto V può apparire ancora più bello di quanto non sia in realtà, grazie ad alcune mod, a dimostrazione di quanto sia parecchio apprezzato dalla community.

Come riportato anche da GameRant, Take-Two Interactive ha annunciato che la serie Grand Theft Auto ha superato le 400 milioni di copie vendute nel corso della sua ultima trimestrale.

Come di consueto, questo ennesimo traguardo per il franchise è stato raggiunta in gran parte grazie al continuo successo del suo ultimo capitolo, visto che Grand Theft Auto V continua ad andare a ruba.

A soli tre giorni dall'uscita, il gioco aveva già superato il miliardo di dollari di vendite al dettaglio. Circa quattro anni dopo, GTA V è diventato il prodotto d'intrattenimento più redditizio di tutti i tempi e ha continuato a registrare performance ammirevoli fino ad oggi.

Il rapporto finanziario di Take-Two per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2023 illustra ulteriormente questo successo, rivelando che il quinto GTA ha venduto 180 milioni di copie al 31 marzo, rappresentando così quasi la metà delle vendite di tutta la serie.

Si tratta di cinque milioni di copie in più vendute rispetto al trimestre precedente. Gli ultimi dati finanziari di Take-Two hanno anche evidenziato il primo anniversario dell'iscrizione a GTA+ per GTA Online, definendo il servizio in abbonamento un successo. Tuttavia, la società non ha mostrato cifre concrete.

Restando in tema, il lancio di Grand Theft Auto VI potrebbe essere previsto entro la fine di marzo 2025, stando a un nuovo indizio arrivato proprio da Take-Two.

Nell'attesa di una conferma vi ricordiamo che nelle scorse settimane è apparso in rete un presunto screen del gioco che ha davvero lasciato a bocca aperti i fan.

Per concludere, un post social di Bryan Zampella mostra l'attore con indosso una camicia hawaiana: sono in molti a pensare che si tratti di un indizio di GTA 6.