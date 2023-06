GTA V si prepara alla patch più attesa, dopo quasi 10 anni

Il panorama videoludico è cambiato notevolmente nel corso degli ultimi 10 anni, portando con sé una ventata di novità e funzioni di accessibilità che oggi diamo per scontate ma che, quando venne ufficialmente lanciato GTA V per la prima volta, probabilmente non erano così immediate.

Nonostante le molteplici versioni rilasciate del premiato open world di Rockstar Games, inclusa la più recente edizione next-gen (la trovate su Amazon), gli sviluppatori non avevano mai pensato di risolvere una delle problematiche più snervanti per chi vuole esplorare l'open world "di corsa".

Come gli utenti sapranno, per poter correre è infatti necessario premere costantemente un unico tasto: un'azione che per alcuni giocatori può rivelarsi abbastanza snervante.

Fortunatamente, come riportato da Push Square, le cose stanno per cambiare: Rockstar Games ha infatti annunciato che la nuova patch di GTA V permetterà di poter semplicemente tenere premuto l'apposito pulsante per poter correre, senza dover necessariamente affaticare le vostre dita.

Gli sviluppatori hanno segnalato che questa modifica sarà implementata ufficialmente su GTA Online, mentre per il momento non c'è stata alcuna menzione per la campagna offline in single player.

Tuttavia, data la natura della modifica, sembrerebbe davvero strano non implementare come aggiornamento "quality of life" anche per chi vuole rivivere la storia principale: la patch è attualmente prevista per il prossimo 13 giugno e potete scoprire tutte le novità al seguente indirizzo.

Il nuovo aggiornamento dimostra che Rockstar Games non ha ancora alcuna intenzione di abbandonare il quinto capitolo della serie, nonostante il team sia pienamente al lavoro per «raggiungere la perfezione» con GTA 6.

Discorso, purtroppo, nettamente diverso per Red Dead Redemption 2: nonostante gli aggiornamenti siano stati interrotti a tutti gli effetti, il western continua a essere inarrestabile — al punto che perfino il publisher ha ammesso di aver venduto più copie del previsto.

Ma anche Grand Theft Auto non se la passa affatto male: Take-Two ha svelato che la serie ha superato 400 milioni di copie vendute complessive.