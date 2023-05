GTA 6 dovrà raggiugere «la perfezione», per Rockstar Games

Siamo ancora in attesa di un reveal ufficiale in grande stile per GTA 6, dopo la conferma dell'inizio dei lavori arrivata dagli sviluppatori in seguito all'ormai celebre mega-leak, che ha mostrato ai fan una prima versione ancora in sviluppo.

L'eredità di Grand Theft Auto V (trovate l'edizione next-gen su Amazon) è sicuramente molto pesante e pare aver messo particolarmente sotto pressione Rockstar Games, almeno stando alle parole arrivate direttamente da Take-Two.

Il CEO Strauss Zelnick ha infatti commentato l'attuale stato dei lavori per GTA 6 in una video intervista rilasciata al canale YouTube Aarthi and Sririam (via Dexerto), spiegando che l'obiettivo di Rockstar Games è sempre stato quello di migliorarsi dopo ogni capitolo, cercando la cosiddetta «perfezione»:

«Voi identificate problemi significativi ogni volta che rilasciamo un sequel o, nel caso di Civilization, quando ricreiamo davvero il franchise. Credo che questa sia una sfida che Rockstar affronta tutte le volte che deve lanciare una nuova iterazione di Grand Theft Auto. Da un lato, deve essere qualcosa che non avete mai visto prima, ma dall'altro deve riflettere lo stesso feeling che abbiamo su Grand Theft Auto. È una grande sfida per il team. E la risposta di Rockstar è semplicemente di cercare la perfezione. Cercate solo la perfezione, e ci arriveremo».

Zelnick non ha fatto nello specifico alcun riferimento a GTA 6, ma ha sottolineato che ogni nuovo capitolo della serie deve essere realizzato così bene per Rockstar Games da poter essere considerato perfetto.

Un'impresa certamente non semplice per il team di sviluppo, soprattutto considerando che il quinto capitolo è, ancora oggi, uno dei videogiochi più venduti sul mercato e tra i prodotti più popolari di sempre.

In ogni caso, la ricerca della "perfezione" non può che essere particolarmente costosa: stando alle ultime indiscrezioni, i costi di sviluppo potrebbero aver superato addirittura il miliardo di dollari.

Cifre che riflettono anche l'enorme importanza del franchise, che proprio negli scorsi giorni ha superato le 400 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita certa, ma il sesto capitolo potrebbe arrivare sul mercato prima del previsto: un nuovo report di Take-Two sembrerebbe infatti suggerire il lancio entro la fine di marzo 2025.