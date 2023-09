GTA 6 potrebbe vedere il ritorno di un personaggio di GTA 5 che credevamo morto

GTA 6 non è ancora uscito dall'ombra, sebbene continuano a emergere presunte informazioni sul gioco.

Il sequel di GTA V si sta infatti facendo attendere più del dovuto.

L'unica cosa che i giocatori hanno ricevuto in questi mesi sono svariati video leak, come quello che mostrerebbe la nuova Vice City.

Ora, dopo che i fan hanno liquidato una recente fuga di notizie come una sciocchezza generata dall'intelligenza artificiale, arriva un'indiscrezione relativa a un personaggio di GTA 5 che si credeva morto, ma che potrebbe tornare nel prossimo capitolo.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, una clip trapelata di recente su Twitte non mostra nulla di rilevante dal punto di vista del gameplay, ma menziona specificamente un personaggio che pensavamo morto: stiamo parlando di Jay Norris, CEO della società fittizia di social media Lifeinvader.

Nel filmato, si sente un NPC dire che chiunque usi Lifeinvader rischia che Jay Norris gli estrapoli il cervello per poterlo "vendere ai cinesi".

Un classico dialogo in stile GTA, se non fosse che Jay Norris dovrebbe essere morto, poiché gli abbiamo fatto saltare la testa in una missione della storia principale in GTA 5 (i successivi riferimenti al personaggio in GTA Online confermano che non è sopravvissuto).

Ad ogni modo, la clip potrebbe solo includere una battuta riciclata da GTA 5, oppure è possibile che GTA 6 sia ambientato prima o nello stesso periodo del suo predecessore. O ancora, che Jay Norris abbia inscenato la sua morte per poter rubare più efficacemente cervelli da vendere a rivali stranieri. Staremo a vedere.

Del resto, stiamo parlando di un prodotto che pare essere costato addirittura 2 miliardi di dollari, quindi tutto è possibile.

Restando in tema, di recente un fan di GTA 6 ha messo in piedi una mappa del prossimo capitolo della serie davvero molto interessante e che ci porta fuori dagli USA.