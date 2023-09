GTA 6 "Project Americas" è la mappa perfetta dei fan

Di GTA 6, uno dei giochi più attesi degli ultimi anni, sappiamo ancora pochissimo, visto che Rockstar non lo ha ancora mostrato ufficialmente.

Il reveal del sequel di GTA V (che trovate in versione current-gen su Amazon) si sta infatti facendo attendere.

Ad ogni modo, nelle ultime settimane sono emersi tanti nuovi filmati leak, come quello che mostrerebbe la nuova Vice City.

Ora, dopo che di recente qualcuno ha deciso di mostrare una mappa di GTA 6 davvero molto verosimile, un altro fan è andato ancora oltre.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, è stata messa in piedi una seconda mappa del prossimo GTA davvero molto interessante.

Da quello che sappiamo, il gioco dovrebbe estendersi oltre Vice City, con più città e paesi. Potremmo a quanto pare persino uscire dall'America, attraversando il confine e facendo la spola tra il Messico e la costa statunitense.

Questa versione del gioco è stata soprannominata dai fan GTA VI: Project Americas, e un giocatore di talento ha effettivamente utilizzato ciò che sappiamo (e ipotizzato) sul gioco fino ad ora per mettere insieme una mappa enorme con più isole e punti di interesse.

«Vice City espansa?!», ha chiesto un fan. «Spero che se avremo un GTA ambientato in Florida potremo avere un finto Disney World o una sorta di enorme parco a tema aziendale. Non abbiamo nemmeno bisogno di Orlando, solo di un grande parco a tema in Florida» ha aggiunto un altro utente.

«Ogni volta che esce una mappa concettuale posso solo sognare, perché ogni singola mappa sembra incredibile», ha risposto un terzo giocatore.

Al momento in cui scriviamo il lancio di GTA 6 sarebbe genericamente stato fissato entro la fine del 2024, dato che Take-Two ha lanciato un nuovo indizio negli ultimi rapporti finanziari.

Dopotutto, stiamo parlando di un prodotto che pare essere costato addirittura 2 miliardi di dollari, quindi ci sembra normale che le aspettative dei fan siano davvero molto elevate.

Ma non solo: due modder davvero talentuosi hanno pubblicato su NexusMods una mod per GTA V che porta il multiplayer nella modalità storia del gioco: vedere per credere.