GTA 6, nuovi indizi da Take-Two sulla data d'uscita

Mentre da parte di Rockstar Games continua ancora un silenzio assordante su GTA 6, al punto che alcuni fan sembrano essersi davvero stufati, il publisher Take-Two si mostra molto più ottimista e, pur non facendone direttamente il nome, continua a lanciare indizi sulla sua possibile data d'uscita.

Ricordiamo che già nel corso dell'ultimo report fiscale, il CEO Strauss Zelnick aveva anticipato che l'anno fiscale 2025 sarebbe stato da record: una finestra temporale che comprende da aprile 2024 fino a marzo 2025. E considerate le performance promesse, sembrerebbe possa essere proprio questa la finestra di lancio di GTA 6.

Ma il publisher non ha ancora finito di lanciare indizi sull'erede di Grand Theft Auto V (lo trovate su Amazon): come riportato da Xfire, il CEO di Take-Two ha infatti rilasciato un'intervista a CNBC, sottolineando che ci si aspetta incassi di ben 8 miliardi durante quell'anno fiscale.

Zelnick ha anche ammesso che ci sarà una selezione «robusta di titoli» in arrivo durante l'anno fiscale 2025, ma è chiaro che l'unica serie in grado di muovere cifre del genere — con tutto il dovuto rispetto per gli altri grandi franchise di Take-Two, naturalmente — è proprio Grand Theft Auto.

E proprio lo stesso CEO non nasconde che GTA 6 è uno dei giochi più attesi di sempre: diventa dunque quasi impossibile non fare un collegamento proprio con l'anno fiscale in questione, che diventa una finestra di lancio particolarmente credibile.

È chiaro che, finché non arriverà una conferma certa e definitiva al riguardo, l'unico commento aggiuntivo che possiamo fare al riguardo è di prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma l'attesa per il prossimo capitolo della serie open world di Rockstar Games potrebbe essere ormai arrivata a un punto di svolta.

Un annuncio servirebbe anche a placare i bollenti spiriti dei fan in attesa — e magari anche qualche disturbatore che si è fatto vivo anche alla Gamescom.