Il disturbatore di GTA 6 arriva anche alla Gamescom (e torna anche Bill Clinton)

Sembra proprio che Geoff Keighley non riesca proprio a condurre un evento videoludico senza dover subire invasioni di campo non programmate: dopo il leggendario "Bill Clinton Kid", diventato subito protagonista di divertenti meme, l'ex presidente degli Stati Uniti è tornato, suo malgrado, a tormentare il presentatore.

Anche durante la Gamescom 2023 abbiamo infatti assistito a un'improvvisa incursione del palco, questa volta da parte di un fan diverso: stiamo parlando del disturbatore di GTA 6, che proprio pochi giorni fa era riuscito a fare un'altra comparsata televisiva.

Il fan è riuscito infatti ad apparire in diverse trasmissioni della televisione, con l'unico scopo di chiedere informazioni sull'uscita del sequel di GTA V (lo trovate su Amazon). Anche in trasmissioni che nulla hanno a che vedere con i videogiochi.

E quindi, quale migliore occasione per ricevere novità se non l'ultimo atteso evento videoludico, l'Opening Night Live della Gamescom 2023? Questo probabilmente il pensiero di Taser — nome del giocatore — che è riuscito ad avvicinarsi al microfono di Geoff Keighley per pochissimi istanti.

Man jumped on stage at gamescom claiming Bill Clinton wants GTA 6 pic.twitter.com/ql83U14Pj0 — Dexerto (@Dexerto) August 22, 2023

Brevi parole che in quell'istante non sono neanche apparse tanto chiare, ma Taser ha detto chiaramente che «Bill Clinton vuole giocare a GTA 6».

Un chiaro riferimento alla bizzarra invasione vista durante la cerimonia di premiazione dei precedenti Game Awards, quando il premio vinto da Elden Ring fu dedicato proprio all'ex presidente americano, proprio accanto a Hidetaka Miyazaki e soci.

Inutile sottolineare come l'evento abbia divertito tutti i fan... eccetto Geoff Keighley probabilmente, che probabilmente non si aspettava di dover sentire nuovamente il nome di Bill Clinton in un evento videoludico.

A questo punto è inevitabile che molti appassionati stiano iniziando a chiedersi se ci saranno nuove invasioni di campo anche ai prossimi The Game Awards, dopo che la data ufficiale è stata annunciata proprio nelle scorse ore. Vedremo se la sicurezza sarà finalmente rafforzata o se ci toccherà assistere a nuovi divertenti siparietti.

Battute a parte, la Gamescom 2023 è stata comunque teatro di diversi annunci interessanti: se ve li foste persi, potete trovare tutti i trailer nel nostro recap dedicato.