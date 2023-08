GTA 6, i fan iniziano a essere davvero stufi

GTA 6 è uno dei titoli più attesi degli ultimi tempi, nonostante non si sia visto nulla di concreto, se non fosse per i vari video leak emersi in questi mesi.

Il sequel di Grand Theft Auto V (che trovate in versione current-gen su Amazon) non è ancora stato mostrato in veste ufficiale.

Advertisement

L'hacker che è stato ritenuto colpevole di aver trafugato il materiale - a quanto pare non nuovo a quel tipo di reato - l'ha infatti combinata grossa.

Del resto, nelle ultime settimane sono esplosi nuovamente i video rubati, come quello che mostrerebbe la nuova Vice City, una delle città presenti nel titolo Rockstar.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan sono decisamente stufi di tutti i pettegolezzi che circondano il gioco in questione, senza mai arrivare a qualche tipo di annuncio ufficiale.

September & October will be interesting months for Rockstar fans including the possibility of GTA 6 being announced 👀 pic.twitter.com/YUNL28zbT0 — GTA 6 NEWS (@GTAVInewz) August 16, 2023

«Settembre [e] ottobre saranno mesi interessanti per i fan di Rockstar, compresa la possibilità che venga annunciato GTA VI», ha twittato l'account dei fan GTA 6 News. Tuttavia, il thread non è stato accolto con molto entusiasmo.

«Sono anni che diciamo: 'I prossimi due mesi saranno interessanti'. Se siete intelligenti, a questo punto aspetterete e non vi farete prendere dall'entusiasmo finché Rockstar non annuncerà qualcosa di specifico», ha risposto RealCyberKitten.

«Amico no, GTA VI non verrà annunciato a breve», ha esclamato bailey. «No. Continuerò a supporre che non lo annunceranno presto di proposito perché sono stanco di essere così speranzoso ogni mese da un anno a questa parte», ha risposto mlren7.

«Sono passati dieci anni, rilasciate un gioco al più presto, Rockstar Games, per favore», ha scritto tale Maxthecurseddog.

Al momento in cui scriviamo il lancio di GTA 6 sarebbe genericamente stato fissato entro la fine del 2024, visto che Take-Two ha lanciato un nuovo indizio negli ultimi rapporti finanziari.

Del resto, parliamo di un prodotto che pare essere costato addirittura 2 miliardi di dollari, quindi ci sembra normale che Rockstar voglia mostrarlo non appena lo riterrà necessario.