GTA 6 neppure è uscito, che già si pensa a GTA 7

GTA 6 non è ancora uscito, ma questo non ha impedito ai fan di avere "conferme" circa un eventuale GTA 7.

Il sequel di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) è sicuramente uno dei giochi più attesi del 2025.

Advertisement

Nelle scorse settimane, gli stessi giocatori hanno iniziato a discutere di un vero e proprio GTA 7, anche se i toni erano decisamente scherzosi.

Ora, come riportato anche da GamingBible, la stessa Take-Two avrebbe detto tra le righe che GTA 6 non sarà di certo la fine per il franchise.

L'amministratore delegato di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, è intervenuto di recente alla TD Cowen 52nd Annual Technology, Media & Telecom Conference e gli è stato chiesto quale sarà il futuro dell'iconico franchise di Rockstar Games.

«GTA 7?», ha detto. «È importante ricordare che Rockstar non ha fatto uscire GTA V e se ne è stata con le mani in mano per 12 anni, giusto? Abbiamo lanciato GTA Online. Questo si è trasformato in un ecosistema enorme, vivo e pulsante che continua a funzionare e a crescere fino ad oggi», ha spiegato Zelnick.

«Quindi l'etichetta si è totalmente trasformata da un'etichetta che produceva grandi giochi standalone [...] a un'etichetta che ora si occupa di live service. Penso che data la portata di questa etichetta, che è di per sé un'azienda enorme, non ci sia molto altro da fare».

Sarà anche solo un breve accenno, e anche piuttosto ironico, verso un eventuale GTA 7, ma è sufficiente per far parlare i fan del prossimo capitolo.

E se il prossimo GTA uscirà probabilmente tra molti - anzi, moltissimi - anni, siamo altrettanto sicuri che nel frattempo Rockstar sta preparando un sacco di altre sorprese.

Quel che è certo è che in molti vorrebbero un capitolo ambientato fuori dall'America, magari a Londra.

Del resto, al momento non sappiamo ancora neppure come si evolverà GTA Online dopo il lancio di GTA 6, ma sicuramente ci sono grandi progetti in cantiere.

Nell'attesa di saperne di più, altri fan hanno deciso di ingannare il tempo dando vita a trailer realizzati in Unreal Engine 5 davvero niente male.