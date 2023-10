Un GTA a Londra? L'idea divide i fan

GTA 6 è attualmente in lavorazione negli studi di Rockstar, e come sappiamo il gioco dovrebbe essere ambientato ancora una volta in America.

Il sequel di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) è sicuramente uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi.

Un'attesa che ha portato i fan ad arrivare addirittura a prendere in giro i vari insider e le loro previsioni sulla data di annuncio.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra che qualcuno abbia ventilato l'idea di non ambientare più GTA negli USA o zone limitrofe, bensì di volare in direzione di Londra.

L'utente di Reddit Diamondhands_Rex ha dato il via alla conversazione scrivendo: «Che ne pensate di un GTA che torna a Londra? Mi piacciono San Andreas, Vice City e Liberty City, ma Londra sarebbe un luogo rinfrescante e tetro per un GTA».

«Non ne sono sicuro, GTA sembra così focalizzato sulla satira/esame della cultura statunitense», ha scritto AgentOfSPYRAL, mentre mianbru ha aggiunto: «Sì, stavo pensando a come molto di ciò che rende GTA divertente sia il contenuto satirico. La satira culturale americana funziona per un vasto pubblico perché esportiamo così tanti media che le persone di altri paesi sono quasi coinvolte nello scherzo quanto gli americani».

Offrendo una visione leggermente più ottimistica, ArcadianGh0st ha scritto: «Forse se si concentrassero su uno stile alla Guy Ritchie. Hanno un cattivo intimidatorio e gli MC vogliono solo uscire da un pasticcio che può o meno essere colpa loro. Potrebbe funzionare per un'espansione», mentre RaspberryWonderful16 ha commentato: «Immaginate di provare a sfrecciare su tutte quelle stradine in una missione a tempo».

Ricordiamo che Londra ha fatto da sfondo al franchise in Grand Theft Auto: London 1969, un'espansione del primissimo GTA pubblicata nel 1999 per PC e PlayStation. Chissà quindi se in futuro Rockstar non deciderà davvero di tornare in UK.

