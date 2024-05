GTA 6 Online potrebbe resettare tutto, e ai fan va bene così

GTA 6 è il titolo più atteso del 2025, sebbene a quanto pare oltre al gioco base potrebbe prendere il via anche un "nuovo" GTA Online.

Esattamente come Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon) anche il sequel potrebbe infatti avere la sua corposa modalità multigiocatore, staccata dal comparto singleplayer.

Il gioco uscirà durante l'autunno del 2025, quindi solo allora potremmo saperne di più (sempre che Rockstar non decida di graziarci prima con qualche conferma).

Ora, come riportato anche da GamingBible, GTA 6 sarà accompagnato quasi certamente da un GTA Online 2 e, nel caso fosse, ai fan andrebbe benissimo così.

Nonostante anni e anni di progressi in GTA Online verranno inevitabilmente "buttati", gli utenti non vedono l'ora di ricominciare da capo.

«Non credo che ricominciare da capo in GTA 6 Online sia una cosa negativa», ha esordito l'utente Reddit "CheesybisquitFTW".

«I giorni in cui mi divertivo di più con GTA Online erano quelli in cui dovevo rapinare i minimarket per permettermi una casa e una Toyota scassata e francamente rubata. Ho costruito progressivamente una vera e propria macchina da strada, ho comprato un appartamento e ho costruito lentamente ma inesorabilmente un'impresa».

«Abbiamo bisogno di ricominciare. È necessario un reset», ha aggiunto dylan_021800. «Ovviamente le microtransazioni saranno chiaramente presenti, ma speriamo che Rockstar abbia una visione più chiara di quella che sarà la prossima modalità Online».

«Sono d'accordo. Ricordo ancora quanto eravamo eccitati io e mio fratello quando finalmente abbiamo racimolato abbastanza soldi per comprare l'appartamento più economico di LS. Voglio provare di nuovo quell'esperienza», ha scritto "Randers420".

Del resto, anche grazie a GTA Online il vecchio GTA 5 è riuscito a macinare milioni di unità vendute, che poco non è.

Questo, con l'augurio che GTA 6 non fallisca le aspettative di vendita: in quel caso, infatti, sarebbero guai davvero seri per l'industria dei videogiochi.