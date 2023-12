GTA 6, la "ragazza del fango" ora esiste davvero

Il primo trailer ufficiale di GTA 6 ha messo in mostra un gran numero di personaggi, alcuni dei quali davvero fuori di testa.

Il primo video del sequel di GTA V (lo trovate su Amazon) era atteso dai fan da mesi, e non ha deluso le aspettative, specie lato contenuti.

Ora, come riportato anche da GamingBible, il gioco ha già fatto scalpore al punto che una modella ha iniziato a fare il cosplay della cosiddetta "ragazza del fango" del trailer.

La "ragazza del fango" la vediamo a metà del trailer, mentre fa la linguaccia a favore di telecamera, indossando un cappellino da baseball e un bikini con la bandiera americana.

Come riportato da Dexerto, la modella PeachJars ha caricato su X/Twitter una foto in cui interpreta il personaggio, visionabile poco sopra.

Peach indossa un cappello e un bikini simile, anche se forse starete pensando: dov'è il fango?

Ebbene, la creator ha promesso che una versione aggiornata del cosplay è in arrivo, sebbene potrebbe trattarsi di qualcosa da rilasciare rigorosamente a pagamento (non aggiungeremo altro per non lasciare spazio ad ambiguità).

Ad ogni modo, anche in queste versione "semplificata", la ragazza sembra davvero molto simile al personaggio visto nel trailer originale di Grand Theft Auto 6.

