Come sarebbe il trailer di GTA 6 con la grafica di GTA 5? Così

Il primo trailer di GTA 6, rilasciato pochi giorni fa, ha sicuramente fatto breccia nel cuore dei fan, sebbene gli stessi stiano continuando con creazioni niente male.

Il sequel di GTA 5 (che trovate in ogni caso su Amazon) si prepara infatti a rivoluzionare il genere.

Del resto, giorni fa i fan hanno preso le immagini del nuovo trailer di GTA 6 e le hanno ricreate con quelle di GTA Vice City, ma non è finita qui.

Dopo il trailer alternativo di GTA 6, ricreato in stile PS1, è ora il turno di un nuovo video che lo re-immagina con la grafica di GTA 5.

Come riportato anche dai colleghi di DSO Gaming, infatti, il canale YouTube "GTA BELGIUM" ha ricreato il trailer di annuncio di Grand Theft Auto 6 in GTA 5.

Il filmato, che potete visionare poco sopra nel player dedicato, può darvi un'idea del divario grafico tra questi due capitoli della serie di GTA.

Grand Theft Auto 5 è uscito ormai diversi anni fa, ma a quanto pare ha ancora un bell'aspetto.

Certo, il gioco non è all'altezza della grafica dei giochi moderni, sebbene sia ancora piacevole da vedere (il merito è soprattutto degli ambienti realizzati con cura).

Del resto, considerando che già solo il trailer di GTA 6 - che è stato un successo assoluto - ha messo in mostra una grafica mozzafiato, possiamo solo immaginare di che pasta sarà fatto il gioco finale non appena uscirà nei negozi.

Come noto, GTA 6 è in uscita nel 2025 su PS5 e Xbox Series S|X. Restando in tema, facciamo il punto su tutte le informazioni già note sul prossimo episodio della serie Rockstar dei record.

Infine, dopo la parodia in GTA 6, il "Joker della Florida" ha chiesto un risarcimento a Rockstar davvero molto sostanzioso.